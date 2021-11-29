Üye Girişi
Türkiye Kazakistan ticari ilişkileri "Kazakistan Sanal Ticaret Heyeti" programında masaya yatırıldı - Son Dakika

Türkiye Kazakistan ticari ilişkileri "Kazakistan Sanal Ticaret Heyeti" programında masaya yatırıldı

29.11.2021 12:46
Türkiye Kazakistan ticari ilişkileri "Kazakistan Sanal Ticaret Heyeti" programında masaya yatırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye-Kazakistan ekonomik ilişkileriyle ilgili olarak, "Küresel ticaret zincirlerinde önemli yapısal değişikliklerin yaşandığı böylesi bir dönemde dost ve kardeş ülkeler olarak, birbirimize daha yakın durmalıyız.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye-Kazakistan ekonomik ilişkileriyle ilgili olarak, "Küresel ticaret zincirlerinde önemli yapısal değişikliklerin yaşandığı böylesi bir dönemde dost ve kardeş ülkeler olarak, birbirimize daha yakın durmalıyız. Çünkü önemli bir konjonktürel dalgalanma tüm dünyayı sarmış durumda." dedi.

Gülle, moderatörlüğünü Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız'ın yaptığı, Kazakistan Sanal Ticaret Heyeti açılış programında konuştu.

Salgının başından bu yana 99'uncu Sanal Ticaret Heyeti organizasyonuna imza attıklarını anımsatan Gülle, "Türk Cumhuriyetlerine düzenlenen heyetlere ayrı bir önem atfediyoruz. Kazakistan, bağımsızlığını duyurduğu ilk günden bu yana, ülkemizle her alanda başarılı ilişkiler kurdu, çok boyutlu ve stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi. Bugün, yaklaşık 3 milyar doları bulan karşılıklı ticaret hacmi, iki ülke arasındaki istikrarlı ticareti net bir şekilde gösteriyor. Yine de bu hacim, olması gereken seviyelerin altında." dedi.

Gülle, ikili ticarete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kazakistan'a olan ihracatımızın 2020 yılında pandemiye rağmen artış göstermesi ve 1 milyar dolar seviyesine yaklaşması oldukça değerliydi. Bu yılın ilk 9 ayında Kazakistan'a ihracatımız yüzde 36 artışla, geçen yılın tamamındaki rakamı yakalamış durumda. Sektörel bazda Kazakistan'a ihracatımıza baktığımızda ise 287 milyon dolarla hazır giyim sektörümüz birinci, 100 milyon dolarla kimyevi sektörümüz ikinci ve 96 milyon dolarlık ihracatla makine sektörümüz üçüncü oldu. Geçtiğimiz yıla göre Kazakistan'a ihracatımızda hazır giyimde yüzde 67, kimyevi maddelerde yüzde 29, makinelerde yüzde 36 artış yaşandı. Bu artışın gerek Kazakistan'da, gerekse bölgedeki diğer ülkelerde katlanarak sürmesi en büyük arzumuz. Kazakistan'a bu yıl 4 bin 487 kalemde ürün ihracatı gerçekleştirmiş durumdayız. Bu son derece ciddi bir rakam."

Bu dönemde ticari iş birliklerinin önemini artırdığına vurgu yapan Gülle, "Küresel ticaret zincirlerinde önemli yapısal değişikliklerin yaşandığı böylesi bir dönemde dost ve kardeş ülkeler olarak birbirimize daha yakın durmalıyız. Çünkü önemli bir konjonktürel dalgalanma tüm dünyayı sarmış durumda. Küresel anlamda ciddi bir enflasyonist baskı var. Belirsizlikler çağında dost ve kardeş ülkelerle ticaret diplomasisi giderek önem kazanıyor. Bu dönemde güç birliği yapmamız hiç olmadığı kadar önemli." şeklinde konuştu.

"(Kazakistan'la ticaret) Daha büyük potansiyel ve kapasite var"

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici de Kazakistan'ın farklı konularda öne çıkan bir ülke olduğunu belirterek, "Kazakistan, 16 Aralık'ta 30'uncu bağımsızlık yıl dönümünü kutlayacak. Bağımsızlığını ilan etmesinden yarım saat sonra ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. O tarihlerden bu yana hem yatırımcılarımız hem ihracatçılarımız bu ülkede çok önemli faaliyetlerde bulundu." diye konuştu.

Kazakistan'da çok farklı sektörlerde Türkiye'den ihracatçıları görmenin mümkün olduğunu aktaran Ekici, Kazakistan'ın Orta Asya'da ekonomisi en yüksek seviyeye ulaşmış, sosyal bakımdan en üst seviyeye ulaşmış bir kardeş ülke olduğunu vurguladı.

Ekici, "Ortak tarihimizin, dilimizin, dinimizin bir olduğu bir ülke. Bu anlamda da bize bazı avantajlar sağlıyor. Kazakistan, 70'li yıllarda başlayan petrol üretimi, doğal gaz ve daha sonra bağımsızlığın ilanından itibaren 90'lı yıllarda yeni petrol yataklarının kurulmasıyla ekonomisini güçlendirdi. Bugün ihracatının yaklaşık yüzde 70-80'i petrol ve petrol ürünleri. İthalatına baktığımızda net ithalatçı diyebiliriz. 90'lu yılların başında Kazakistan'la ticaret hacmimiz yaklaşık 30 milyon dolar civarındaydı, bugün yaklaşık 3 milyar dolar. Daha büyük potansiyel ve kapasite var. Hep birlikte bu kapasiteyi daha da yükseltme, mevcut olan kapasiteyi daha iyi kullanma yönünde çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı, ticaret hacminin artışına yönelik adımları beraberinde getirecek"

Kazakistan'a gerçekleştirilen ihracatta salgına rağmen yüzde 30 civarında bir artış olduğuna işaret eden Ekici, bu pastadan ne kadar büyük pay alınabilirse o kadar iyi olacağını ifade etti.

Ekici, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız ortaklar bulmak, ithalat ve satış zincirleri kuran şirketlerle temas etmek, 'showroomlar' açmak, kurumsallaşmak yoluyla buradaki pazara daha rahat nüfuz edebilirler. İhracatının büyük bir kısmı petrol ve petrol ürünleri dedik ama diğer birçok alanda ülkemizden tekstil, küçük makina ve benzeri aksamları ithal ediyor. 12 Kasım'da İstanbul'da Türk Konseyi zirve toplantısı gerçekleştirildi. Bu zirve toplantısında Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Zirvede aynı zamanda bir zirve bildirisi ve 2040 Vizyon Belgesi açıklandı. Bu belgeye baktığımızda hem ulaştırma hem gümrük, ithalat, ihracatı teşvik edecek bazı alanlarda önemli kararların alındığını da gördük. Özellikle Hazar geçişli Orta Koridor'un geliştirilmesi ki bu tır taşımacılığından tren yolu taşımacılığına geçişi daha da hızlandıracak. Gümrük konularında ortak kararların, uyumlu politikaların geliştirilmesi yönünde kararlar var. Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde alınan kararlar, ticaret hacminin artması yönünde bazı adımları da beraberinde getirecektir."

Nur Sultan Ticaret Müşaviri Erk Oyal da yaptığı sunumda, gelişmekte olan Kazakistan'a yapılacak ihracatta yüksek motivasyona sahip olunması gerektiğini belirterek, "Bölge ülkelerinde tecrübe edinilmesi ve Kazakça-Rusça dillerine vakıf olunması büyük önem arz ediyor. Kazakistan'a ihracatın uzun vadeli bir perspektifle hazırlanması gerekiyor. Kazakistan'da ithalat tercihleri, serbest piyasa koşullarında müşterilerin beklentileri doğrultusunda belli oluyor." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kazakistan ticari ilişkileri 'Kazakistan Sanal Ticaret Heyeti' programında masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı 10:45 Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!

Son Dakika Haberleri
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kazakistan ticari ilişkileri "Kazakistan Sanal Ticaret Heyeti" programında masaya yatırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement