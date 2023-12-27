Türkiye Kooperatifler Fuarı Gaziantep\'te devam ediyor

Ticaret Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te organize ettiği "5. Türkiye Kooperatifler Fuarı" devam ediyor.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde törenle açılan fuara, ülke içinden ve dışından 154'ü kadınlara yönelik olmak üzere 180 kooperatif katılıyor.

Katılımcı kooperatifçilerin hazırladığı yüzlerce ürünlerin sergilendiği ve tanıtıldığı fuar ile kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Hanımelleri Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Bursalı, AA muhabirine, hediyelik tekstil ve deri ürünleri ürettiklerini söyledi.

Kooperatiflerinde 20 kadının çalıştığını ifade eden Bursalı, şunları kaydetti:

"Hanımların çocuk ve eş bakımından dezavantajları var. Kooperatifçilikte ise belli bir mesai süresi yok, parça başı iş yapabiliyor. Kooperatif, kadınların üretime katılması için önemli. Kooperatifçilik bir güç birliği de sağlıyor. Kol kola girerek, eksik yönlerimizi kapatarak çalışıyoruz. Fuar, birbirimizi tanıma, diğer illerdeki kadıların neler yaptığını görme, ortak çalışma yapılması noktasında çok avantajlı oluyor."

İz Yaşam Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Filiz Ferah ise 14 kadın bir araya gelerek iklim krizi ve geri dönüşümle ilgili ürünler geliştirdiklerini anlattı.

Kadınlar olarak üretmenin çok güzel olduğuna dikkati çeken Ferah, "Fuarlar, ürettiğimiz ürünleri tanıtımı ve satışı adına çok önemlidir. Ürettiğinin değerini fuarlarda bulabiliyorsunuz. Bu tür fuarlar kooperatiflere çok büyük katkı sağlıyor." dedi.

Fuar, 29 Aralık'a kadar sürecek.