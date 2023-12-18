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Türkiye Kooperatifler Fuarı Gaziantep'te düzenlenecek

Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın 5'incisi, 26-29 Aralık'ta Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Fuar, kooperatiflerin yerli ve milli üretimdeki gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Kooperatifler Fuarı Gaziantep\'te düzenlenecek
18.12.2023 - 14:35,
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Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın 5'incisi, 26-29 Aralık'ta Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, fuarın, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Bakanlığın organizasyonunda Gaziantep'te ziyaretçilere kapılarını açacağı bildirildi.

Fuarın, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 26-29 Aralık'ta gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Fuarda kooperatifler ve üst kuruluşları, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, zincir marketler ve elektronik ticaret firmaları ile tüketiciler, esnaf ve çiftçiler gibi ticari hayatın içinde yer alan tüm aktörler bir araya gelerek, kooperatiflerimizin yerli ve milli üretimdeki gücünü pekiştirecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kooperatiflerin, fuarla önemli e-ticaret ve market temsilcileriyle tanışma ve iş yapabilme imkanı bulacağına işaret edilerek, söz konusu işletmelerin, üretim kapasitelerini ve ticaret hacimlerini artırarak dünya kooperatifleri arasına girebileceği belirtildi.

Fuarda gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin de bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbaplarının ustalıklarından örneklerin de sergileneceği fuar süresince gerçekleştirilecek çocuk etkinlikleri, eğitimler ve paneller sayesinde kooperatifçilerimizle birlikte, fuarı ziyaret eden yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza kooperatif bilinci ve farkındalığı aşılanacak. İmece kültürümüzün ticari hayata yansıması olan kooperatif işletme modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla tüm vatandaşlarımızı, kooperatif ürün ve hizmetleri ile tanışmak, kooperatif bilincini çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak için fuara davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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