Türkiye, küçük modüler reaktörler alanında öncü ülkelerden biri olma niyetinde

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, dünyadaki pek çok şirketin küçük modüler reaktörler (SMR) alanında yatırım yapmaya başladığını belirterek, "Türkiye aslında bu alanda öncü ülkelerden biri olma niyetinde. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mız olmak üzere Yatırım Ofisimiz Türkiye'ye SMR yatırımlarının kazandırılması anlamında ciddi bir faaliyet gösteriyor." dedi.

Kılınç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyinin ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı'nda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Geçmiş yıllarda düzenlenen etkinliklerde daha çok savunma ve ticaret alanlarında işbirliği konularının ele alındığını dile getiren Kılınç, bu yıl itibarıyla enerji konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Kılınç, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve ExxonMobil arasındaki sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretine ilişkin işbirliği anlaşmasının da iki ülkenin ticaretini artırmaya yönelik bir girişim olduğuna dikkati çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının geçen yıl 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisinde kurulu gücü her yıl 5 gigavat artırmaya yönelik bir strateji ilan ettiğini belirten Kılınç, bununla ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ile de başta ABD olmak üzere Avrupa ve Asya ülkelerinden Türkiye'ye yoğun bir ilginin tekrar oluştuğunu vurguladı.

Kılınç, depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında da Türkiye'nin önemli kapasite tahsisleri yaptığına, bu kapsamda öncü bir konumda olduğuna işaret etti.

"Yatırımcıların üretim ekosistemine dahil olmasını da istiyoruz"

Bu destekleri tasarlarken sadece yabancı yatırımcıların gelmesini değil, imalat yapılmasını da önemsediklerini söyleyen Kılınç, "Bu planlamalar yapılırken, kapasite tesis edilirken başta Amerikalı yatırımcılar olmak üzere Avrupa'dan, Asya'dan gelecek yatırımcıların üretim ekosistemine dahil olmaları da planlanan bir gündem." diye konuştu.

Kılınç, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son yıllarda arttığını, işbirliği alanlarından birinin de SMR olduğunu belirtti.

Büyük ölçekli santraller için finansman bulmakta zorlanıldığı bir ekosistemden geçildiğine işaret eden Kılınç, "Dünyadaki pek çok şirket bugün SMR dediğimiz küçük modüler nükleer santrallere yatırımlar yapmaya başladı. Türkiye de aslında bunda öncü ülkelerden biri olma niyetinde. Bu manada ABD ile Türkiye arasında bir gündem söz konusu. Başta enerji bakanlığımız olmak üzere Yatırım Ofisimiz Türkiye'ye SMR yatırımlarının kazandırılması anlamında ciddi bir faaliyet gösteriyor." dedi.