Türkiye, lojistik sektöründe büyümeye devam ediyor

Ekonomi

PSA BDP Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgesi Başkanı Fikret Ersoy, "Çok iyi şirketler Türkiye'de iyi yatırımlar yaptı. Bu trendin devam edeceğine inanıyorum." dedi.

PSA Group şirketlerinden Alışan Lojistik'in, 150 adet Renault Trucks çekici alımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Alışan Lojistik Üst Yöneticisi (CEO) Damla Alışan, Kovid-19 salgınıyla lojistik sektöründe bilinen doğruların değiştiğini anlattı.

Türkiye'nin ihracatla büyümeye yönelik planlarının bulunduğuna ve ihracatçı konumunu sürdüreceğine dikkati çeken Alışan, "İhracatın büyüyeceğini düşünüyorum. İhracat büyürken belli ürünlerin, özellikle ham madde ve yarı mamullerin de ithalatı da ister istemez devam ediyor olacak. Ama Türkiye'nin bölge için bir lojistik hub olmaması için hiçbir neden yok. Dolayısıyla bu yeni jeopolitik durumda da bence bunu yeterince kuvvetlendirip avantaja çevirecek kabiliyete, altyapıya, insan gücüne sahibiz diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Lojistik sektöründe işlerin kendileri açısından şu ana kadar planladıkları şekilde ilerlediğini kaydeden Alışan, ancak sektörde vizeyle birlikte bazı sorunlarının devam ettiğini belirtti.

"Sektör, 2023'te 100 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştı"

Ersoy ise hem coğrafi konumu hem de Avrupa, Orta Doğu ve Asya ile bağlantısı kapsamında çok stratejik bir ülke olan Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık sektörünün 2023'te 100 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığını anlattı.

Türkiye'nin dünya sıralamasında total lojistik taşımacılık harcamalarında 11., lojistik performans endeksinde ise 37. sırada yer aldığını aktaran Fikret Ersoy, şöyle konuştu:

"Kapasite olarak, hacim olarak çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman her yıl ortalama yüzde 8,5-9 büyüyen bir pazar var. Diğer taraftan her ne kadar biz alt yapılarımız, üst yapılarımızla, nitelikli iş gücümüzle övünsek de bazı konularda hala ülke olarak yatırım yapmamız, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Süreçleri daha verimli, daha dijital ve entegre şekilde yönetirsek harcamanın paralelinde aynı zamanda global lojistik endeksinde de yine ilk 20 sıralarına önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde geleceğimizi düşünüyorum."

Pandemiyle bütün şirketlerin bölgesel bazda lokalleşmeye doğru ilerlediğini aktaran Ersoy, "O yüzden de bu dönemde Türkiye çok ciddi yatırımlar aldı çok uluslu şirketlerden farklı farklı endüstrilerden... Bunların başında da lojistik ve taşımacılık sektörü geliyor. 15 yıl önce Türkiye'deki global lojistik servis sağlayıcı sayısıyla bugünkü global lojistik servis sağlayıcı sayısı arasında çok ciddi bir fark var. Çok iyi şirketler Türkiye'de iyi yatırımlar yaptı. Bu trendin önümüzdeki yıllarda devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise Türkiye'de lojistik sektöründe elektrikli araçların da kullanılmasının kısa vadede beklenmediğini, yavaş yavaş o noktalara gelineceğini ve bu çerçevede proje bazlı çalışmalar yapıldığını bildirdi.