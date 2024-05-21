Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Yılmaz Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Yılmaz Seçildi

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Yılmaz Seçildi

Türkiye Madenciler Derneği'nin 59. Olağan Genel Kurulu'nda Tüprag Metal Madenciliği temsilen Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Yılmaz, Atatürk'ün madencilikle ilgili hedeflerini paylaşarak derneğin köklerinin Cumhuriyet'in ilk dönemine uzandığını belirtti.

21.05.2024 10:13
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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Tüprag Metal Madenciliği temsilen Mehmet Yılmaz seçildi.

TMD'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 59. Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlendi.

Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Başkanlığına Tüprag Metal Madenciliği temsilen Mehmet Yılmaz seçildi.

Yönetim Kurulu, Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ, Demir Export AŞ, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret AŞ, Egemad Madencilik Enerji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret AŞ, Aksu Madencilik Sanayi ve Elektrik Üretim Ticaret AŞ, Ataer Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Acacia Maden İşletmeleri AŞ ile Labris Maden ve Makine Sanayi AŞ temsilcilerinden oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, madencilikle ilgili hedeflerini paylaşmıştı. Atamız, 1 Mart 1922'de, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmasında madencilikle ilgili, 'Topraklarımızın altında kullanılmadan duran maden hazinelerinin kısa sürede işletilerek milletimizin yararına sunulması'nı bir hedef olarak ortaya koymuştu. Atamızın gösterdiği bu hedef doğrultusunda Cumhuriyet'imizin ilk yıllarında MTA, Etibank ve daha birçok madencilik kuruluşu hayat buldu. 1948'de de Türk madenciliğini memleket çapında teşkilatlandırmak amacıyla TMD kuruldu. Yani derneğimizin kökleri Cumhuriyet'imizin ilk dönemine uzanıyor. Derneğimizde üstlendiğimiz her görev için çalışma şevkimizi de coşkumuzu da Atamızın 1922 yılında bizlere gösterdiği hedeften alıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Yılmaz Seçildi - Son Dakika

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