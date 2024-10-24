Türkiye Makarna İhracatında İkinci Sırada

Ekonomi

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, makarna sektörünün iç ve dış ticaret hacmi ile her yıl 2 milyar dolarlık ekonomik değer yarattığını belirterek, "Yılın 9 ayında 720 milyon dolar tutarında makarna ihracatı yaptık, ortalama birim fiyatlarındaki düşüşe rağmen ihracatımızı değer bazında yüzde 6,4 daha artırdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ile Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği ortak yazılı açıklama ile "25 Ekim Dünya Makarna Günü"nü kutladı.

Türk makarna sektörünün girişimleriyle 1997'den bu yana Uluslararası Makarna Örgütü (IPO) tarafından kutlanan bu özel günde, üç kurum dünyanın en büyük makarna üreticilerinden Türkiye'nin sektörel hedeflerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryakioğlu, IPO'nun 2022 verilerine göre, dünya makarna ticaretinde Türkiye'nin payının miktar bazında yüzde 24,9'a yükseldiğini belirterek, 2022'de 5 milyon ton olan dünya makarna ticaretinden yüzde 40 pay alan İtalya'nın ardından, yaklaşık 1,25 milyon ton makarna ihracatı ile Türkiye'nin 2. sırada geldiğini aktardı.

Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"2014'te dünyadaki payımız tonaj olarak yüzde 17,9 seviyesindeydi, 2022'de bu veri yüzde 24,9'a geldi. Hububattan üretilen ürünler konusunda dünyanın en köklü mutfağına sahip Türkiye'de makarnacılık alanında dünya çapında markalar var. Yurt geneline yayılan yatırımlarıyla, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan makarna sektörümüz, iç ve dış ticaret hacmi ile her yıl 2 milyar dolarlık ekonomik değer yaratıyor. Yılın 9 ayında 720 milyon dolar tutarında makarna ihracatı yaptık, ortalama birim fiyatlarındaki düşüşe rağmen ihracatımızı değer bazında yüzde 6,4 daha artırdık. Sektörümüzün 1970'te 13 ton ile başladığı makarna ihracatı yolculuğu, bu yıl sonunda 1,5 milyon tona ulaşacak. Bu da küresel pazardaki payımızın yüzde 30'lara yaklaşacağı anlamına geliyor."

"Yılda 2 milyon ton üretip, 750 bin ton tüketiyoruz"

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen de Türkiye'de makarna sektöründe faaliyet gösteren 25 makarna fabrikasının toplam üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu kaydetti.

Göymen, Türkiye'de yılda ortalama 2 milyon ton makarna üretimi yapıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Toplam üretimin 3'te 1'ine denk düşen 750 bin ton kadarlık kısmı yurt içinde tüketiliyor. Bir kişinin yıllık makarna tüketimi Türkiye'de 8,5 kilogram civarında iken, İtalya'da 23 kilogram düzeyinde. Makarnanın besleyici olması, doyuruculuğu, tek yemek olarak yenebilmesi, pişirme kolaylığı, çeşitliliği, ekonomik, uzun süre muhafaza edilebilen, sürdürülebilir ve bitkisel bazlı bir gıda maddesi olması dünyadaki makarna tüketimini her geçen yıl artırıyor. Bu alandaki ticari potansiyeli gören Türk firmaları gerek yatırımlarını gerekse teknolojilerini yenileyerek kapasitelerini önemli ölçüde yukarıda taşıyor. Makarna fabrikalarımız coğrafi olarak durum buğdayının yetişme alanları olan Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Anadolu'da yoğunlaşıyor. Dünya için önemli bir üretim bölgesi olan Gaziantep, Türkiye'nin toplam kapasitesinin yüzde 53'üne ev sahipliği yapıyor."

Yüksek üretim kapasitesi ve üst düzey kalite anlayışıyla Türkiye'nin dünyada makarnanın marka ülkesi olduğunu anlatan Göymen, şu an için yurt içi ve yurt dışındaki talebe bağlı olarak, makarna üretim kapasitesinin 1 milyon tonluk kısmının atıl durumda olduğuna dikkati çekti.

Göymen, "Bu alandaki potansiyelimizi yeni pazarlara doğru yayabilmek için Türkiye'nin marka ülke kimliğini sağlamlaştırmak istiyoruz. Dünya Makarna Günü'nü, kurucu üyesi olduğumuz IPO aracılığıyla 1997'de biz tescilledik. Bu özel günü dünyaya armağan eden Türkiye makarna sanayicileri olarak, 2025'te Dünya Makarna Günü kutlamalarının 3'üncü kez İstanbul'da sektörümüz ev sahipliğinde kutlamak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İhracatta miktara ve markalaşmaya aynı derecede önem vermeliyiz"

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı da Türk makarna sektörünün ihracat konusunda başta sanayiciler olmak üzere, tüm paydaşların yıllar süren çabasıyla önemli başarı elde ettiğini ve Türkiye'nin bugün dünya makarna pazarında önemli bir konumunda olduğunun altını çizdi.

Uysallı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz durum buğdayının anavatanı, bu açıdan çok şanslı bir sektörüz. Bununla birlikte sahip olduğumuz ham madde ve ileri teknolojili sanayi tesislerimizle, dünya makarna ticaretindeki payımızı daha da artırabilecek potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi harekete geçirmek için 'Türk Makarnası' imajını güçlendirmeli ve katma değerli ihracatımızı daha da artırmaya yönelmeliyiz. İhracatta miktara ve markalaşmaya aynı derecede önem vererek ve markalaşmaya odaklanarak dünya makarna pazarından daha fazla pay alabilir, sektörümüzün gelişimine ve ülke ekonomimize daha fazla katkı sunabiliriz."

Türkiye'nin bugün gıda güvenliği anlamında dünyanın en önde gelen ülkesi sayılan Japonya'ya makarna ihraç ettiğini belirten Uysallı, hangi fiyat ve kalite aralığında olursa olsun, dünyanın her yerindeki makarna talebinin ülke sanayicisi tarafından karşılanıyor olmasının kendilerinin tercihi olduğunu aktardı.

Uysallı, "Dünyadaki talebe göre kalite standartları üretmemiz gerekiyor. Bunun yanında dünyanın en özel coğrafyasında dünyanın en özel makarnalık buğdayını üretebiliyorken ve Japonya gibi bir başarı örneği varken Türk makarnasını hak ettiği yere ulaştırabileceğimize eminiz." ifadelerini kullandı.