Türkiye, Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle İthalatı Durdurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle İthalatı Durdurdu

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Avrupa'da yayılan Mavi Dil hastalığı nedeniyle Türkiye, hayvan ithalatını tedbiren durdurdu.

27.10.2024 03:32
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Avrupa'yı saran Mavi Dil hastalığı nedeniyle Türkiye ithalatı durdurdu

BURSA - Son haftalarda Avrupa'daki büyükbaş hayvanlarda mavi dil hastalığı görülmesi üzerine birçok Avrupa ülkesi ihracatı durdurdu.

Yaklaşık bir ay içerisinde birçok Avrupa ülkesindeki hayvanlarda mavi dil hastalığı görüldü. Hastalığın kısa süre içerisinde yayılması üzerine bazı Avrupa ülkeleri ihracatı durdurdu. Sadece Polonya ve Macaristan'da ihracatın açık olduğunu söyleyen uzmanlar Türkiye'nin tedbir olarak hayvan ithalatını durdurduğunu söyledi. Ayrıca üreticilerin kendi çiftliklerinde biyogüvenlik tedbirlerini arttırmaları gerektiğini söyleyen uzmanlar tedbirlerin en üst seviyede tutulmasını açıkladı.

"Polonya ve Macaristan'da ihracat açılması yüksek görülüyor"

Polonya ve Macaristanda henüz vaka görülmediğini fakat orada da yoğun test süreci gerçekleştiğini söyleyen damızlık hayvan yetiştiricisi Tarkan Gani, "Mavi Dil hastalığı şu anda Hollanda, Danimarka, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde görüldü. Son bir ayda çok sık görüldüğünden dolayı bu ülkeler hayvan ihracatlarını yasakladılar. Şu anda hayvanları satışa sunmuyorlar ve dışarıya göndermiyorlar. Sadece Macaristan ve Polonya'da vaka görülmedi ama hükümetimiz tedbir olarak orayı da ithalata kapatmış durumda. Avrupa'dan şu an için hiçbir damızlık hayvan ithalatı söz konusu değil. Daha öncesinden izinlerini almış işletmecilerimiz ve yetiştiricilerimiz var. Hatta oralara kaparo vermiş işletmeler var. Onlarda şu an bekliyorlar, yoğun bir test süreci geçiriyorlar. Test sürecinin ardından Macaristan ve Polonya'nın ithalata açılması yüksek görülüyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de henüz resmi kaynaktan açıklanan bir vaka yok

Türkiye'nin gerekli tedbirleri aldığını vurgulayan Gani, "Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en ağır sağlık şartnamesini kullanıyor. Çok kolay bir şekilde hayvan getirilmiyor. Hayvanlar belirli testlere tabi tutuluyor. Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tekrar kanları alınıyor. Olumsuz bir şey olduğunda hayvanlar kesime sevk ediliyor. Ülkemizde şu an için resmi kaynaklardan ben Mavi Dil açıklaması duymadım. Devletimizin tüm çabaları bu hastalığın ülkemize gelmemesi için" dedi.

Tedbirlerin üst düzeyde tutulması şart

Gani, "Dünyada çeşitli sığır hastalıkları var. Bu hastalıklardan biri de mavi dil. Şu ana kadar insana bir etkisi ortaya çıkmadı. Fakat mavi dil bulaşan hayvanda yüksek ateş yavru atımı yapıyor. Bu da bizim milli ekonomimize çok ciddi zararlar veriyor. Bu nedenle devletimizin aldığı tedbirler gayet doğru. Tüm çiftliklerde sadece mavi dil için değil biyogüvenlik tedbirleri alınması lazım. Sönmüş kireçleri çiftliklerde kullanabilirler. En bulunabilir ve masrafsız olanı bu yöntem. Çiftliklere galoşsuz kimseyi almamamız gerekiyor. Tek kullanımlık önlük kullanabilirler. Zaten dışarıdan misafir kabul etmiyoruz. Kabul ettiğimiz zamanlarda da bu biyogüvenlik şartlarını uyguluyoruz. Çiftliğimizde binlerce hayvan var. Burada birine hastalık bulaşması hepsinin hasta olması anlamına geliyor. Bu nedenle tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle İthalatı Durdurdu
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle İthalatı Durdurdu - Son Dakika

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