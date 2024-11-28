Türkiye-Moldova İşbirliği Toplantısı

Ekonomi

Türkiye ve Moldova arasındaki yatırım ve işbirliği fırsatları, Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği ortaklığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Odada yapılan Moldova'da Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Toplantısı'na, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Moldova İş Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Yönetim Kurulu Üyesi Özbozkurt, Moldova ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirme yolunda önemli adımlar atmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin 240'tan fazla ülkeye ihracat yaptığını anımsatan Özbozkurt, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülke sayısını her geçen gün arttırdığını söyledi.

Özbozkurt, Moldova'nın, stratejik konumu, zengin tarım potansiyeli ve gelişen sanayi sektörüyle hızla büyüyen bir pazar olarak Türk iş dünyası için fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, " Avrupa Birliği'ne aday ülke olması, Moldova'nın ekonomik açılımını hızlandırmakta ve Türk yatırımcılar için önemli imkanlar sunmaktadır. Ayrıca vergi avantajları, düşük maliyetli iş gücü gibi faktörler de Moldova'yı yatırımcılar için cazip bir pazar haline getirmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Moldova'ya yaptığı ihracatın gittikçe arttığını belirten Özbozkurt, mineral yakıtlar, makine ve mekanik cihazlar ile plastik malzemelerin Türkiye'nin Moldova'ya yaptığı ihracattaki önemli ürünler olduğunu aktardı.

Özbozkurt, toplantının iki ülkenin ekonomik ilişkilerini güçlendirmesine katkı sağlamasını umduklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu.

"Etkinlik sayesinde kurulacak işbirlikleri, yalnızca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasıyla kalmayacak, aynı zamanda Ankara'nın küresel rekabet yüzüne de olumlu etki edecektir. Burada atılacak adımlar, eminim ki uzun vadeli yatırımlar için sağlam bir temel oluşturacak ve her iki ülkenin de iş dünyası için gurur duyacağımız somut ve sürdürülebilir başarıları da beraberinde getirecektir."

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor da yaptığı sunumda Moldova'nın ekonomisi, tarımı ve teknolojik yatırımları hakkında katılımcılara bilgi vererek, ülkelerinin yatırımcılara sağladıkları destekleri anlattı.

Hükümetlerinin farklı sektörlere sağladığı desteğin artarak devam edeceğini bildiren Croitor, Türkiye ile Moldova arasındaki güçlü işbirliği ve artan ticari ilişkilerden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

DEİK Türkiye Moldova İş Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım da Moldova'nın stratejik olarak Türkiye için önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Moldova'da net ihracatçı konumdadır. Türkiye ve Moldova arasında önemli bağlar var. Gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar da bu durumun önemli göstergesidir." ifadelerini kullandı.