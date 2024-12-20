Türkiye-Namibya İş Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye-Namibya İş Zirvesi Gerçekleşti

Türkiye-Namibya İş Zirvesi Gerçekleşti

DEİK ve NIPDB arasında işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

20.12.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Namibya İş Konseyi tarafından Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı geçekleştirildi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammed Yusuf Bedir ve Namibya Yatırım Promosyon ve Geliştirme Kurulu (NIPDB) Üst Yöneticisi (CEO) Rauha Nangula Uaandja ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

DEİK ve NIPDB arasında İyi Niyet Mektubu imzalanan toplantıda, enerji, madencilik, gıda ve tarım, makine, tekstil, ilaç ve sağlık sektörlerinde ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedir, Türkiye-Namibya arasındaki potansiyel işbirliği fırsatlarının keşfedilmesi gerektiği belirtti.

Türkiye ve Namibya arasındaki işbirliğinin küresel dinamiklere uyum sağlama konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bedir, " Tarım, turizm, teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde işbirliği fırsatları bulunuyor. Bilgi paylaşımı, teknolojik gelişmelerin benimsenmesi ve girişimcilik teşvik edilerek güçlü bir ekonomik ekosistem yaratılabilir. Geleneksel iş yapma yöntemlerinin ötesine geçilmesi ve sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı büyüme ile girişimlerin desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

NIPDB CEO'su Uaandja da Namibya'nın güçlü ekonomik potansiyeline dikkati çekerek, yenilenebilir enerji, tarım, turizm ve maden sektörlerindeki yatırım fırsatlarının altını çizdi.

Namibya'nın küresel enerji topluluğunun dikkatini yeşil hidrojen ve petrol-doğalgaz keşifleriyle çektiğini ve bu alanda önemli bir ivme kazandığını aktaran Uaandja şu ifadelere yer verdi:

"2021-2023 yılları arasında 73 milyar Namibya Doları değerinde doğrudan yabancı yatırım çekilmiş olup, bunun yüzde 45'i petrol ve doğal gaz sektörüne yöneliktir. Yenilenebilir enerji alanında ise Namibya, GH2 üretiminde bölgesel üretim üssü olmayı hedeflemektedir. Namibya, güneş ışığı, rüzgar enerjisi ve okyanus yakınlığı gibi doğal avantajlarla yenilenebilir enerji üretiminde büyük potansiyele sahiptir. Namibya'nın doğal güzellikleri, güvenli ortamı ve güçlü turizm altyapısı, ülkeyi Afrika'nın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Namibya, genişleyen uçuş ağı ve modern lojistik altyapısıyla global ziyaretçilerin erişimini kolaylaştırmaktadır."

Uaandja, yolları, güçlü lojistik ve dijital bağlantı altyapısıyla Afrika'nın öne çıkan ülkelerinden olan Namibya'nın, iş yapma kolaylığı açısından da avantaj sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Uluslararası İlişkiler, Madencilik, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Namibya, Türkiye, Enerji, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Namibya İş Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Namibya İş Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.