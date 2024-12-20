Türkiye-Namibya İş Zirvesi Gerçekleşti

Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Namibya İş Konseyi tarafından Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı geçekleştirildi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammed Yusuf Bedir ve Namibya Yatırım Promosyon ve Geliştirme Kurulu (NIPDB) Üst Yöneticisi (CEO) Rauha Nangula Uaandja ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

DEİK ve NIPDB arasında İyi Niyet Mektubu imzalanan toplantıda, enerji, madencilik, gıda ve tarım, makine, tekstil, ilaç ve sağlık sektörlerinde ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedir, Türkiye-Namibya arasındaki potansiyel işbirliği fırsatlarının keşfedilmesi gerektiği belirtti.

Türkiye ve Namibya arasındaki işbirliğinin küresel dinamiklere uyum sağlama konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bedir, " Tarım, turizm, teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde işbirliği fırsatları bulunuyor. Bilgi paylaşımı, teknolojik gelişmelerin benimsenmesi ve girişimcilik teşvik edilerek güçlü bir ekonomik ekosistem yaratılabilir. Geleneksel iş yapma yöntemlerinin ötesine geçilmesi ve sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı büyüme ile girişimlerin desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

NIPDB CEO'su Uaandja da Namibya'nın güçlü ekonomik potansiyeline dikkati çekerek, yenilenebilir enerji, tarım, turizm ve maden sektörlerindeki yatırım fırsatlarının altını çizdi.

Namibya'nın küresel enerji topluluğunun dikkatini yeşil hidrojen ve petrol-doğalgaz keşifleriyle çektiğini ve bu alanda önemli bir ivme kazandığını aktaran Uaandja şu ifadelere yer verdi:

"2021-2023 yılları arasında 73 milyar Namibya Doları değerinde doğrudan yabancı yatırım çekilmiş olup, bunun yüzde 45'i petrol ve doğal gaz sektörüne yöneliktir. Yenilenebilir enerji alanında ise Namibya, GH2 üretiminde bölgesel üretim üssü olmayı hedeflemektedir. Namibya, güneş ışığı, rüzgar enerjisi ve okyanus yakınlığı gibi doğal avantajlarla yenilenebilir enerji üretiminde büyük potansiyele sahiptir. Namibya'nın doğal güzellikleri, güvenli ortamı ve güçlü turizm altyapısı, ülkeyi Afrika'nın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Namibya, genişleyen uçuş ağı ve modern lojistik altyapısıyla global ziyaretçilerin erişimini kolaylaştırmaktadır."

Uaandja, yolları, güçlü lojistik ve dijital bağlantı altyapısıyla Afrika'nın öne çıkan ülkelerinden olan Namibya'nın, iş yapma kolaylığı açısından da avantaj sağladığını ifade etti.