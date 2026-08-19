Türkiye, NCD Sözleşmesi ile Ticarette Yeni İmkanlar Sunuyor - Son Dakika
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Türkiye, NCD Sözleşmesi ile Ticarette Yeni İmkanlar Sunuyor

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UTİKAD, Türkiye'nin NCD Sözleşmesi'ne katılımının ticaret ve lojistikte hukuki güvenliği artıracağını açıkladı.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cirolanabilir Kargo Belgeleri (Negotiable Cargo Documents-NCD) Sözleşmesine taraf olmasıyla ticaret ve lojistikte yeni imkanlar sunabileceğini açıkladı.

UTİKAD'dan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Cirolanabilir Kargo Belgeleri Sözleşmesi, cirolanabilir taşıma belgelerinin farklı taşıma modlarında kullanılabilmesi için ortak bir hukuki çerçeve oluşturuyor.

Türkiye'nin sözleşmeye taraf olmasının, uluslararası ticarette hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, dijital ticaretin geliştirilmesi, transit ticaretin desteklenmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması açısından yeni imkanlar sunabileceği değerlendiriliyor.

NCD Sözleşmesi ile mallar üzerindeki hakların cirolanabilir kargo belgeleri yoluyla devredilebilmesi, malların transit halindeyken el değiştirebilmesi ve bu belgelerin ticaret finansmanında kullanılabilmesi amaçlanıyor. Böylece deniz yolu taşımacılığında kullanılan cirolanabilir belgelerin sağladığı imkanların diğer taşıma modlarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Düzenlemenin, finansmana erişimin kolaylaştırılması bakımından yeni imkanlar sunması bekleniyor

Fiziki belgelerin yanı sıra elektronik cirolanabilir kargo belgelerinin kullanımını da kapsayan sözleşme, Türkiye'nin dijital ticareti geliştirme, gümrük süreçlerini dijitalleştirme ve lojistik sektörünün dijital dönüşümünü destekleme hedefleriyle örtüşüyor. Düzenlemenin ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması bakımından yeni imkanlar sunması bekleniyor.

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki konumu, gelişmiş ulaştırma altyapısı ve başta Orta Koridor olmak üzere uluslararası transit koridorlarındaki rolü dikkate alındığında, NCD Sözleşmesi'nin sağlayacağı hukuki altyapının transit ticaretin geliştirilmesine, dış pazarlara erişimin kolaylaştırılmasına ve ülkenin uluslararası rekabet gücünün desteklenmesine katkı sunabileceği değerlendiriliyor.

UTİKAD, sözleşmenin 26 Ekim 2026 tarihinde Akra'da imzaya açılacak olmasını Türkiye'nin sürece erken aşamada katılması bakımından önemli bir fırsat olarak görüyor.

Dernek, Türkiye'nin bu süreçte yer almasının uluslararası uygulamanın şekillenmesine katkı sağlayabileceğini, Türk dış ticaret ve lojistik sektörünün yeni düzenlemenin sunacağı imkanlardan erken dönemde yararlanmasını destekleyebileceğini öngörüyor.

UTİKAD, NCD Sözleşmesi'nin Türkiye açısından sağlayabileceği imkanlara ilişkin görüşlerini ilgili kamu kurumlarıyla paylaştı. Dernek, Türkiye'nin sözleşmeye katılımına yönelik uluslararası sürecin ve gerekli ulusal mevzuat çalışmaları ile ilgili yürütülecek çalışmalara teknik katkı sunmaya hazır olduğunu iletti.

"Türkiye'nin sürece katılımını önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumu ve uluslararası ulaştırma koridorlarındaki artan rolünün, bu sözleşmenin sağlayacağı imkanları Türkiye açısından önemli hale getirdiğini kaydetti.

Engin, NCD Sözleşmesi'nin önemine ilişkin, "Hukuki güvenliğin güçlendirilmesi ve dijital ticaretin desteklenmesi açısından değerli bir çerçeve sunduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin sürece katılımını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, NCD Sözleşmesi ile Ticarette Yeni İmkanlar Sunuyor - Son Dakika

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