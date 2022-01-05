Üye Girişi
Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı - Son Dakika

Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı

05.01.2022 11:03

Türkiye'nin geçen yıl çiçek ihracatı, önceki yıla göre yüzde 38 artarak 148 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin geçen yıl çiçek ihracatı, önceki yıla göre yüzde 38 artarak 148 milyon dolara çıktı.

Kovid-19 döneminde ihracatını artıran sektörler arasında süs bitkileri ve mamulleri de yer aldı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, salgının başladığı dönemlerde sıkıntılar yaşadıklarını ancak süreci çok iyi atlattıklarını söyledi.

2020'de 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, geçen yıl yüzde 38'lik büyümeyle 148 milyon dolara ulaşıldığını belirtti. Bu rakamın sektör açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Daha önce bu rakamı hiç yakalayamamıştık. Yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat, tarihi bir rekor diyebilirim." dedi.

"Avrupa tamamen bize yöneldi"

Salgın öncesinde Kolombiya, Ekvador, Kenya'nın pazarda ana ihracatçı konumunda olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Lojistik maliyetlerin yüksek oluşu, pazarları daha yakın olan Türkiye'ye yönlendirdi. Bu da ihracatımıza artı değer kattı. 83 ülkeye ihracat yapıyoruz, Avrupa'nın neredeyse tamamına, Avrupa dışında da Türk Cumhuriyetlerinden tutun Körfez ülkelerine kadar birçok ülkeye çiçek gönderiyoruz. Salgın sürecinde Türkiye'nin önemi daha da arttı. Uzak ülkelerden maliyetler nedeniyle ürün gelişi yavaşladığı için bize yöneliş oldu. Biz de inşallah kalıcı hale getiririz."

En fazla ihracat karanfilde

İsmail Yılmaz, süs bitkilerinde ihracatın büyük bölümünü karanfilin oluşturduğunu belirtti. Özellikle yılbaşı döneminde kırmızı, beyaz, mor ve bordo karanfillerin adeta yok sattığını aktaran Yılmaz, tedarikte de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

2022 için 180 milyon dolarlık ihracat hedefi

Yılmaz, sektör olarak yakaladıkları ihracat rakamını düşürmek istemediklerini belirtti. Bu yıl için de en az yüzde 20'lik bir büyüme hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu yıl 180 milyon dolarlık bir ihracat beklentimiz var, bunu yakalayabilecek de potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı
Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı
Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı

YORUMLAR
500

İsmail Yılmaz, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi         
11:14
Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?         
11:05
Türkiye'nin konuştuğu olayda son karar! Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Türkiye'nin konuştuğu olayda son karar! Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
10:39
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
11:13 Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:12 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani Dubai'de aşk tazeledi
11:05 Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?
11:03 Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı
10:57 Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak
10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
10:47 Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti
10:43 TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi
10:34 Bu gençler neden intihar ediyor? 18 yaşındaki genç artında tek cümlelik not bıraktı
10:31 İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin 2021'de çiçek ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement