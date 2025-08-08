Türkiye'nin AB'ye İhracatı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin AB'ye İhracatı Artıyor

08.08.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin AB üyesi ülkelere ihracatı, 2025'te 57,7 milyar dolara ulaştı ve %4,1 arttı.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkeye ihracatı bu yılın ilk yarısında artış kaydetti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracat yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Küresel ticaretin tarife savaşlarından etkilendiği bu dönemde Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunda bulunan AB'ye yönelik ihracat da önemli miktarda artış gösterdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında AB üyesi ülkelere toplamda 53,4 milyar dolar ihracat yapılırken, bu değer 2025'te yüzde 8 artışla 57,7 milyar dolara çıktı.

Almanya'ya ihracat 717 milyon dolar arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşma sağlamazlarsa yüksek gümrük vergileri getireceğini" bildirdiği AB ülkeleri, bu dönemde Türk ürünlerine ilgi gösterdi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinin 20'sine Türkiye'den yapılan ihracat artış gösterirken, tutar bazında en büyük artış, Türkiye'nin ülke olarak en büyük ticari ortağı Almanya'ya satışlarda görüldü. Bu ülkeye ihracat 717,2 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde Slovenya'ya ihracat 563,1 milyon dolar, Yunanistan'a ihracat ise 531 milyon dolar artış gösterdi.

En hızlı ihracat artışı Estonya'ya

Oran olarak bakıldığında ise en hızlı ihracat artışı Estonya'da gözlendi. Geçen yılın ilk ayında söz konusu ülkeye 125 milyon 138 bin dolar ihracat gerçekleşirken, bu değer 2025'te 269 milyon 917 bin dolara ulaştı. Böylece Estonya'ya ihracat yüzde 115 arttı.

Slovakya'ya ihracat yüzde 50,2 Slovenya'ya yüzde 49,1, Yunanistan'a yüzde 22,7 artış kaydetti.

AB üyesi ülkelere 2024 ve 2025 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde gerçekleştirilen ihracat (bin dolar) şöyle:

ÜLKELER20242025ÜLKELER20242025
Almanya10.197.33710.914.546İtalya6.460.3206.661.606
Avusturya839.726956.499Letonya90.00190.352
Belçika2.149.5142.454.541Litvanya229.899255.731
Bulgaristan2.377.1532.718.990Lüksemburg50.12252.512
Çekya1.008.2431.213.160Macaristan862.4111.006.006
Danimarka601.225582.957Malta551.988466.144
Estonya125.138269.917Polonya2.830.2053.024.646
Finlandiya298.269267.598Portekiz820.542961.102
Fransa4.916.1785.316.187Romanya3.984.7324.329.736
Hırvatistan375.969353.072Slovakya508.624763.928
Hollanda4.345.1973.988.299Slovenya1.146.9551.710.099
İrlanda484.856527.537Yunanistan2.341.2342.872.154
İspanya5.017.2385.168.234TOPLAM53.387.07957.654.737
İsveç774.003729.184

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, Almanya, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin AB'ye İhracatı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı

11:02
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
10:42
Baykar Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuruyor Şehir belli oldu
Baykar Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor! Şehir belli oldu
10:10
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
15:16
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
15:03
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu
Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 11:24:31. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin AB'ye İhracatı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.