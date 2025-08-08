Türkiye'nin AB'ye İhracatı Artıyor

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkeye ihracatı bu yılın ilk yarısında artış kaydetti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracat yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Küresel ticaretin tarife savaşlarından etkilendiği bu dönemde Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunda bulunan AB'ye yönelik ihracat da önemli miktarda artış gösterdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında AB üyesi ülkelere toplamda 53,4 milyar dolar ihracat yapılırken, bu değer 2025'te yüzde 8 artışla 57,7 milyar dolara çıktı.

Almanya'ya ihracat 717 milyon dolar arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşma sağlamazlarsa yüksek gümrük vergileri getireceğini" bildirdiği AB ülkeleri, bu dönemde Türk ürünlerine ilgi gösterdi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinin 20'sine Türkiye'den yapılan ihracat artış gösterirken, tutar bazında en büyük artış, Türkiye'nin ülke olarak en büyük ticari ortağı Almanya'ya satışlarda görüldü. Bu ülkeye ihracat 717,2 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde Slovenya'ya ihracat 563,1 milyon dolar, Yunanistan'a ihracat ise 531 milyon dolar artış gösterdi.

En hızlı ihracat artışı Estonya'ya

Oran olarak bakıldığında ise en hızlı ihracat artışı Estonya'da gözlendi. Geçen yılın ilk ayında söz konusu ülkeye 125 milyon 138 bin dolar ihracat gerçekleşirken, bu değer 2025'te 269 milyon 917 bin dolara ulaştı. Böylece Estonya'ya ihracat yüzde 115 arttı.

Slovakya'ya ihracat yüzde 50,2 Slovenya'ya yüzde 49,1, Yunanistan'a yüzde 22,7 artış kaydetti.

AB üyesi ülkelere 2024 ve 2025 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde gerçekleştirilen ihracat (bin dolar) şöyle:

ÜLKELER 2024 2025 ÜLKELER 2024 2025 Almanya 10.197.337 10.914.546 İtalya 6.460.320 6.661.606 Avusturya 839.726 956.499 Letonya 90.001 90.352 Belçika 2.149.514 2.454.541 Litvanya 229.899 255.731 Bulgaristan 2.377.153 2.718.990 Lüksemburg 50.122 52.512 Çekya 1.008.243 1.213.160 Macaristan 862.411 1.006.006 Danimarka 601.225 582.957 Malta 551.988 466.144 Estonya 125.138 269.917 Polonya 2.830.205 3.024.646 Finlandiya 298.269 267.598 Portekiz 820.542 961.102 Fransa 4.916.178 5.316.187 Romanya 3.984.732 4.329.736 Hırvatistan 375.969 353.072 Slovakya 508.624 763.928 Hollanda 4.345.197 3.988.299 Slovenya 1.146.955 1.710.099 İrlanda 484.856 527.537 Yunanistan 2.341.234 2.872.154 İspanya 5.017.238 5.168.234 TOPLAM 53.387.079 57.654.737 İsveç 774.003 729.184

Kaynak: AA