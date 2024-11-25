Türkiye'nin ABD'ye İhracatı Yüzde 9,2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ABD'ye İhracatı Yüzde 9,2 Arttı

TİM, bu yıl ABD'ye ihracatın 13,4 milyar dolara ulaştığını ve yıl sonu hedefinin 16 milyar dolar olduğunu açıkladı.

25.11.2024 12:16
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Güleç, bu yılın 10 ayında ABD'ye ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 13,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, yıl sonunda 16 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade etti.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türk ihracatçıları dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla buluşmaya devam ederken, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ABD'nin Houston kentine düzenlenen ticaret heyetine, 10 farklı sektörden 13 firmayı temsilen 18 kişi katıldı. TİM Başkanvekili Ahmet Güleç başkanlığındaki heyet, 120 ABD firması ile 200'den fazla ikili iş görüşmesi yaptı.

Açıklamada heyet programına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Ahmet Güleç, ABD'nin dünyanın en büyük ithalatçısı olduğunu, geçen yıl 3,1 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini dikkati çekti.

Güleç, Türkiye'nin geçen yıl ABD'ye 15 milyar dolarlık dış satım yaptığını belirterek, "Maliyet tutturmakta zorlanmamıza ve rekabetçiliğimizin zayıflamasına rağmen bu yıl bu büyük pazarda daha iyi bir performans sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD ikinci büyük pazarımız oldu"

Bu yılın 10 ayında ABD'ye ihracatın geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 9,2 artışla 13,4 milyar dolara ulaştığını vurgulayan TİM Başkanvekili Güleç, yıl sonunda 16 milyar doların aşılacağını öngördüklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bu performansımızla ABD ikinci büyük pazarımız oldu. 2025'te de aynı artış trendini devam ettirmek için ABD pazarına yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Örneğin, bu yıl 11 aylık dönemde ABD'ye TİM ve ihracatçı birlikleri toplam 54 fuara milli katılım ve 'info stantlı' katılım gerçekleştirdi. Ayrıca yine ABD'ye 6 ticaret heyeti ve 1 alım heyeti düzenlendi. En son 10 farklı sektörden 13 firmamızı temsilen 18 kişinin katılımıyla Houston'a bir heyet düzenledik. Heyette, demir ve demir dışı metaller, çelik, iklimlendirme, elektrik elektronik, kimyevi maddeler, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, makine, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, tekstil ile yaş meyve sebze sektörlerinden firmalarımız yer aldı. Büyük bir ilgiyle karşılanan heyetimiz, 120 ABD firmasının temsilcileriyle toplamda 200'ü aşkın ikili iş görüşmesi yaptı"

Güleç, ABD'nin uzak bir coğrafyada olmasına karşın Türkiye için büyük potansiyel barındırdığına dikkati çekerek, bu potansiyeli değerlendirmek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, TİM ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Japonya'nın başkenti Tokyo'ya da 6 sektörden 14 firmanın katılımıyla bir ticaret heyeti düzenlendi. Heyet programı çerçevesinde Türk ve Japon firmalar arasında 90'a yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ABD'ye İhracatı Yüzde 9,2 Arttı - Son Dakika

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