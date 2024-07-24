Türkiye'nin Bal İhracatı 2024 Yılının İlk 6 Ayında Yüzde 3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Bal İhracatı 2024 Yılının İlk 6 Ayında Yüzde 3 Arttı

Türkiye'nin bal ihracatı, 2024 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara ulaştı. Bal, ocak-haziran döneminde 45 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı buldu. ABD, Almanya ve Kanada, yılın ilk yarısında en fazla bal satılan 3 ülke oldu. Türkiye'den bu dönem ABD'ye 6 milyon 322 bin 272, Almanya'ya 4 milyon 479 bin 615 ve Kanada'ya 812 bin 664 dolarlık bal satıldı. Bal ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanması önem arz ediyor.

24.07.2024 11:05
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Türkiye'nin bal ihracatı, 2024 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, ocak-haziran döneminde 45 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı buldu.

Ocak-Haziran 2023'te 16 milyon 791 bin 320 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara yükseldi.

ABD, Almanya ve Kanada, yılın ilk yarısında en fazla bal satılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den bu dönem ABD'ye 6 milyon 322 bin 272, Almanya'ya 4 milyon 479 bin 615 ve Kanada'ya 812 bin 664 dolarlık bal satıldı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Macaristan, Irak, Bangladeş, Çekya, Fas, Arnavutluk ve Nepal'e de dış satım yapıldı.

"Bal ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanması önem arz ediyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, balın, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Bal ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanmasının önem arz ettiğini vurgulayan Kalyoncu, "Küresel piyasalarda yaşanan iyileşmelere bağlı olarak da bal ihracatının yıl sonuna kadar artış trendini sürdüreceğinden ümitliyiz." dedi.

Kaynak: AA

İhracat, Almanya, Türkiye, Kanada, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Bal İhracatı 2024 Yılının İlk 6 Ayında Yüzde 3 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Bal İhracatı 2024 Yılının İlk 6 Ayında Yüzde 3 Arttı - Son Dakika
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