Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Mathok ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Dhieu Mathok tarafından kabul edildi.

Bakanlıkta yapılan görüşmeye Bakanlık Müsteşarı Yel Luol ve Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay da katıldı.

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliği ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın imzalanması konuları ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, Türkiye'den Güney Sudan'a ilgi duyan yatırımcıların beklentilerini Mathok'a aktardı.