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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Mathok ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Mathok ile görüştü

02.02.2022 15:45
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Mathok ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Dhieu Mathok tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Dhieu Mathok tarafından kabul edildi.

Bakanlıkta yapılan görüşmeye Bakanlık Müsteşarı Yel Luol ve Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay da katıldı.

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliği ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın imzalanması konuları ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, Türkiye'den Güney Sudan'a ilgi duyan yatırımcıların beklentilerini Mathok'a aktardı.

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Güney Sudan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Mathok ile görüştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Yatırımlar Bakanı Mathok ile görüştü - Son Dakika
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