Türkiye'nin Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Potansiyeli - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Potansiyeli

Türkiye\'nin Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Potansiyeli

Türkiye, deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri için büyük bir potansiyele sahip, pilot projeler önemli.

13.05.2025 11:19
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ikinci döneminde federal izinler kapsamında iptal ettiği tüm deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinden farklı olarak Kaliforniya eyalet izniyle devam eden tek pilot proje CADEMO'nun yönetim kadrosunda yer alan Cierco Energy Yönetim Direktörü Selin Yıldız Nielsen, " Türkiye, özellikle Ege ve Marmara'da çok büyük bir deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip." dedi.

Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar enerjisi etkinliği "Offshore Wind Türkiye" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yıldız Nielsen, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin hayata geçirilmesi için büyük fırsatı bulunduğunu ifade etti.

Yıldız Nielsen, ülkenin henüz tam olarak işleyen kapsamlı bir deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (DRES) bulunmamasının deneyim eksikliği doğurduğuna işaret ederek, "Onaylanması 5 yılı aşabilen büyük projelerden önce ilk olarak pilot bir projeyle, bizim Kaliforniya'daki CADEMO gibi, işe başlamak Türkiye için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Türkiye, özellikle Ege ve Marmara'da çok büyük bir deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip." diye konuştu.

Pilot bir proje büyük DRES'ler için yol gösterici

Küçük ölçekli pilot bir projenin teknoloji, çevresel etki ve toplum desteğinin yönetilebilir bir ölçekte gerçekleştirilmesinde yol gösterici olacağının altını çizen Yıldız Nielsen, "Böyle bir proje, toplum güveninin kazanılması, politikaların rafine edilmesi ve yerel bir tedarik zincirinin oluşturulması için fırsat oluşturarak, büyük projelerin başarısına katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nielsen, ikinci önemli noktanın da yerel insan kaynağı merkezli bir yaklaşım olduğunu dile getirerek, "Yerel insan kaynağının öncelendiği iş anlaşmaları ve yerel toplumun faydasına uygulamalar geliştirilmesi kamu desteğini mümkün kılarken, bölge halkına değerli kazanımlar sunar." dedi.

DRES'ler enerji güvenliği için önemli

Çevresel ve toplumsal koruma önlemleri alınmasının ardından Türkiye'nin DRES kurulumlarıyla büyük kazanımları olacağına değinen Yıldız Nielsen, "Enerji bağımsızlığı, büyüyen kıyı şehirleri için temiz enerji ve yeşil iş olanakları oluşturmak bu kazanımların başta gelenleri olacaktır." diye konuştu.

Kaliforniya'daki CADEMO pilot DRES uygulamasının ABD'nin batı sahilindeki eyaletler için önem taşıdığını aktaran Yıldız Nielsen, Trump sonrası süreçte iptal edilen diğer ulusal DRES projelerinin aksine, devam eden ve onay sürecinin tamamlanmasının beklendiği CADEMO projesinin diğer büyük DRES projelerine de öncülük edeceğini ifade etti.

Yıldız Nielsen, bu projenin Trump yönetiminde yenilenebilir enerjiden uzaklaşan ABD için de teşvik edici bir nitelik taşıdığını vurgulayarak, yerel halka gelir ve iş imkanı sunan böyle bir projenin parçası olduğu için de mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Potansiyeli - Son Dakika

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