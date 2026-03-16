Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

16.03.2026 10:58
Türkiye'nin önde gelen kumaş üreticilerinden Gama Alliance Kumaş Sanayi için Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi; konkordato süreci sona ererken şirketin tasfiye işlemleri başlatıldı.

Türkiye'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren önemli üreticilerden Gama Alliance Kumaş Sanayi, yaşadığı finansal sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında yürütülen konkordato sürecini sona erdirerek iflasına karar verdi.

MALİ DARBOĞAZDAN ÇIKAMADILAR

2015 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve güçlü pazar payıyla dikkat çeken şirket için verilen karar, 12 Mart 2026 tarihinde görülen duruşmada açıklandı. Mahkeme, şirketin içinde bulunduğu mali darboğazdan çıkamayacağına hükmetti.

Mahkeme kararıyla birlikte Gama Alliance Kumaş Sanayi ile grup bünyesinde yer alan Northstr Tekstil Konfeksiyon şirketleri hakkında da iflas süreci resmen başlatıldı.

KORUMA TEDBİRLERİ KALDIRILDI

İflas kararının ardından daha önce görevlendirilen konkordato komiser heyetinin görevine son verildi. Şirket üzerindeki tüm mahkeme koruma tedbirleri kaldırılırken tasfiye sürecinin adi tasfiye usulüne göre yürütüleceği bildirildi. Şirket varlıklarının satışı ve alacaklıların ödemelerini kapsayan süreç ise Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü'ne devredildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    lan niye yorum yapmıyorsunuz nerdesiniz her zikime burdasınız heyyy trol arkadaşlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
