Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Düşüşte
Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Düşüşte

16.04.2026 08:50
Şubatta doğal gaz ithalatı, yıllık bazda yüzde 19,34 düşerek 5,26 milyar metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 2 milyar 321 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 938 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 89 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 803 milyon metreküple İran ve 428 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 1 milyar 431 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. ABD'yi 544 milyon metreküple Nijerya, 385 milyon metreküple Cezayir, 309 milyon metreküple Ekvator Ginesi, 96 milyon metreküple Angola, 91 milyon metreküple Avustralya ve 80 milyon metreküple Umman takip etti.

Konutlarda gaz tüketimi 4 milyar metreküpü aştı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, şubatta yıllık bazda yüzde 10,31 azalarak yaklaşık 6 milyar 786 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 125 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe doğal gaz tüketimi ise 609 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde 4 milyar 35 milyon metreküpe ulaştı.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı şubat sonunda 4 milyar 224 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 3 milyar 719 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 504 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulundu.

Kaynak: AA

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
“Sıkıldım“ diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı "Sıkıldım" diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler
Beklenen gün geldi Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

09:06
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:52
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
