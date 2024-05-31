Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta yüzde 5,3 azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta yüzde 5,3 azaldı

Türkiye\'nin doğal gaz ithalatı martta yüzde 5,3 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon 70 bin metreküp oldu. İthalatın 3 milyar 75 milyon 26 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 242 milyon 43 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı. Martta en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 806 milyon 83 bin metreküple Rusya'dan yapıldı.

31.05.2024 11:09
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon 70 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 75 milyon 26 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 242 milyon 43 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yılın mart ayındaki 4 milyar 557 milyon 77 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 5,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon 70 bin metreküpe geriledi.

Martta en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 806 milyon 83 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 20 milyon 93 bin metreküple Azerbaycan, 247 milyon 50 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 518 milyon 76 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 7,4 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi martta yıllık bazda yüzde 5,4 artarak 5 milyar 960 milyon 50 bin metreküpe yaklaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 13,7 artışla 1 milyar 170 milyon 12 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 6,5 azalarak 996 milyon 44 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise martta yüzde 7,4 artarak 2 milyar 945 milyon 89 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı azaldı

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 düşüşle yaklaşık 4 milyar 141 milyon 25 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 3 milyar 768 milyon 62 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 372 milyon 63 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta yüzde 5,3 azaldı - Son Dakika

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