Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 21,9 azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 21,9 azaldı

Türkiye'nin mayıs ayındaki doğal gaz ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak 2 milyar 882 milyon 340 bin metreküpe geriledi. İthalatın büyük bir kısmı boru hatlarıyla gerçekleşirken, Azerbaycan en fazla doğal gaz tedarikçisi oldu. Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yüzde 53,3 azaldı.

30.07.2024 13:25
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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 azalarak yaklaşık 2 milyar 882 milyon 340 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 2 milyar 336 milyon 480 bin metreküpü boru hatlarıyla, 545 milyon 860 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yılın mayıs ayındaki 3 milyar 692 milyon 270 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 21,9 azalarak yaklaşık 2 milyar 882 milyon 340 bin metreküpe geriledi.

Mayısta en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 8 milyon 580 bin metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bu ülkeyi 734 milyon 410 bin metreküple Rusya, 593 milyon 490 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 371 milyon 640 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 53,3 azaldı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi mayısta yıllık bazda yüzde 26 azalarak 3 milyar 203 milyon 640 bin metreküpe geriledi.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 9,7 artışla 1 milyar 99 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 20 azalarak 633 milyon 960 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise mayısta yüzde 53,3 azalarak 851 milyon 530 bin metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 düşüşle yaklaşık 3 milyar 685 milyon 300 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 3 milyar 412 milyon 220 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 273 milyon 80 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yüzde 21,9 azaldı - Son Dakika

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