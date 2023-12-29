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Türkiye'nin Ekim Ayı Petrol İthalatı Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin Ekim Ayı Petrol İthalatı Arttı

Türkiye'nin ekim ayında petrol ve petrol ürünleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,96 artarak 4 milyon 244 bin 16 tona ulaştı. Ham petrol ithalatı yüzde 2,04 artarken, motorin türleri ithalatı yüzde 7,37 artış gösterdi. En fazla petrol ithalatı Rusya'dan gerçekleşirken, benzin ve motorin satışları da artış gösterdi. Petrol ürünleri ihracatı ise yüzde 0,58 arttı.

Türkiye\'nin Ekim Ayı Petrol İthalatı Arttı
29.12.2023 - 11:43,  Güncelleme: 11:43
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Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,96 artarak 4 milyon 244 bin 16 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 2,04 artarak 2 milyon 943 bin 11 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 7,37 artışla 925 bin 871 tona çıktı.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,96 artarak 4 milyon 244 bin 16 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 118 bin 937 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 865 bin 903 tonla Irak ve 553 bin 687 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,25 artarak 326 bin 685 ton, motorin satışları yüzde 0,83 artarak 2 milyon 207 bin 29 tona ulaştı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1,05 artarak 2 milyon 679 bin 997 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 0,58 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ekimde yüzde 14,1 artarak 480 bin 280 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 31,4 azalarak 97 bin 555 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 12,1 artarak 162 bin 555 ton, motorin türleri ihracatı ise yüzde 33,3 artarak 285 bin 842 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 9,63 artarak 1 milyon 292 bin 801 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 1 milyon 596 bin 497 ton, benzin türleri üretimi yüzde 19,9 artarak 519 bin 605 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 33,8 artarak 519 bin 192 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 44,9 azalarak 80 bin 317 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 7,32 artarak 3 milyon 449 bin 379 tona çıktı.

Kaynak: AA
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