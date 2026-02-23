Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 123 Bin Megavata Ulaştı - Son Dakika
Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 123 Bin Megavata Ulaştı

23.02.2026 10:56
Ocak sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 123 bin 284 megavata yükseldiği açıklandı.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, ocak sonu itibarıyla 123 bin 284 megavata yükselirken güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı 40 bin 689 megavat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 77 bin 114 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Ocak sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 827 megavat ile yüzde 20,9'a çıkarken rüzgarın payı da 14 bin 862 megavata yükseldi ve yüzde 12,1'lik payını korudu. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise ocakta yüzde 33 pay ile 40 bin 689 megavata yükselmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini anımsatarak, "Ülkemizde son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgarda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü bugün 40 bin megavatın üzerine çıkardık. Böylece, rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

120 bin megavat hedefine ulaşmak için farklı modeller uyguladıklarının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri YEKA dediğimiz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği YEKA yarışmalarında geçen yıl 3 bin 800 megavatlık kapasite tahsis ettik. Her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenlemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bunun yanı sıra özellikle sanayicilerimizin öz tüketim amaçlı güneş enerjisi santrallerine (GES) olan ilgisi devam ediyor. Bu kapsamda ocak ayı içerisinde öz tüketim amaçlı 3 bin 500 megavatlık bir kapasiteyi tahsis etmek üzere ilan ettik. Burada, kendi tüketimi için elektrik üretecek olan kamu kurumlarına ve stratejik sektörlere öncelik vereceğiz."

Bayraktar, hükümetler arası anlaşmalarla büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştirdiklerini, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santrali inşa edeceğini belirterek, "İlk etapta imzalarını attığımız 2 bin megavatlık GES projeleri ile Türkiye'nin en ucuz elektriğini 25 yıl boyunca sabit fiyatla alacağız. Kazan-kazan ilkesiyle hareket ederek önümüzdeki dönemde yeni ikili anlaşmalar yapabiliriz. Yeni anlaşmalar, kurulu gücümüzü ve arz güvenliğimizi çok daha ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

2026 ocak ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyle:

KaynakKurulu Güç (MW)Pay (%)
Hidroelektrik32.32426,2
Güneş25.82720,9
Doğal gaz24.16519,6
Rüzgar14.86212,1
Yerli kömür11.5509,4
İthal kömür10.4568,5
Biyokütle2.3411,9
Jeotermal1.7591,4
Toplam123.284100
Kaynak: AA

