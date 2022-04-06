Türkiye'nin elektrik tüketimi martta yüzde 3,4 arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin elektrik tüketimi martta yüzde 3,4 arttı

06.04.2022 10:20
Türkiye'nin elektrik tüketimi martta yüzde 3,4 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 28 milyon 420 bin 486 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin elektrik tüketimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 28 milyon 420 bin 486 megavatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 974 bin 682 megavatsaatle 16 Mart'ta, en düşük tüketim ise 767 bin 891 megavatsaatle 27 Mart'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, martta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 28 milyon 420 bin 486 bin megavatsaate yükselirken, üretim de yüzde 10,4 artarak 30 milyon 648 bin 117 bin megavatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 18,8'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 18,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 13,2'si ise linyit santrallerinden sağlandı.

Elektrik ihracatı yüzde 9,9 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 kattan fazla artarak 91 bin 311 megavatsaatten 298 bin 710 megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik ihracatı ise yüzde 9,9 azalarak 330 bin 997 megavatsaat oldu. Geçen yılın mart ayında 367 bin 487 megavatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Türkiye'de geçen yıla göre daha sert geçen kış ayları ve soğuk havaların etkisiyle elektrik tüketiminde artış görüldü. Bu dönemde şiddetli kar yağışının konutlarda ısınma ihtiyacını artırması ve evlerde geçirilen vaktin artması elektrik ve doğal gaz tüketimine yansıdı. Kar yağışının etkisiyle dolan barajlar, mart ayında gerçekleşen elektrik üretiminde doğal gaz kullanımının önüne geçti.

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Doğalgaz, Türkiye, 27 Mart, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin elektrik tüketimi martta yüzde 3,4 arttı - Son Dakika


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