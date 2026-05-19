Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

19.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 924 bin 964 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 681 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 681 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 235 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 881 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 681 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile güneş santralleri ve yüzde 13,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 847 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
11:35
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi Yerine çok tanıdık biri geliyor
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor
11:25
Aziz Yıldırım büyük oynuyor Yıldız ismi getirecek
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:08:12. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.