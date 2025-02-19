Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 631 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 776 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 24 bin 8??????? megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 723 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 189 megavatsaat elektrik ihracatı, 904 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.