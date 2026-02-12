Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

12.02.2026 10:34
Dün Türkiye'de 1 milyon 30 bin 265 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 855 MWh oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 755 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 344 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 755 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 344 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 480 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 952 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

