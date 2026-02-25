Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 995 bin 652 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 709 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 990 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 752 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 772 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 935 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.