Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 11 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 5 bin 259 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 391 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 362 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 276 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 552 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.