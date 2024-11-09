Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 940 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 32 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 563 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 400 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 940 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 32 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 14 bin 789 megavatsaat elektrik ihracatı, 1066 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.