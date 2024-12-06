Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 11 bin 671 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 513 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 628 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 577 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 11 bin 671 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 997 bin 513 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 631 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 473 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.