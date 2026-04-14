Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

14.04.2026 10:27
Dün Türkiye'de 947 bin 71 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 160 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 773 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 888 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile güneş santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 369 megavatsaat elektrik ihracatı, 1529 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

