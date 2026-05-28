Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 661 bin 522 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 649 bin 567 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 433 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 21 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile güneş santralleri ve yüzde 12,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 17 bin 241 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 903 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.