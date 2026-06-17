Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

17.06.2026 10:29
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Türkiye'de dün 1.017.488 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1.010.707 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 869 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 574 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 ile güneş santralleri ve yüzde 12,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 343 megavatsaat elektrik ihracatı, 1689 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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