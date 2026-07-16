Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 64 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 61 bin 815 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 948 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 238 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 64 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 61 bin 815 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 12 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 587 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.