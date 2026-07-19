Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

19.07.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 1,12 milyon MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1,11 milyon MWh olarak kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 120 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 119 bin 335 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 618 megavatsaatle saat 14.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 564 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 120 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 119 bin 335 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 825 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 417 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.