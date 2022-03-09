Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar! - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar!

09.03.2022 08:45
Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar!

Gezici Araştırma Şirketi'nin seçmenin algısını belirlemek üzere yaptığı araştırmada, halkın yüzde 71'ine göre ekonomik sıkıntılar en önemli sorun. İşsizlik ikinci sırada. Yüzde 30 gelecekten endişe duyuyor. Sebep olarak iktidarı görüyor.

Gezici Araştırma Şirketi, 26-27- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Çalışmanın, 2 bin 368 katılımcı üzerinden yürütüldüğü, 22 il 75 ilçe ve 130 mahallede yer alan hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplandığı belirtildi.

MİLLET İTTİFAKI ÇÖZER: % 40,1

"Şu an ülkemizin en önemli sorunu nedir?" sorusuna halkın yüzde 71,6'sı ekonomik sıkıntılar olduğunu ifade ederken yüzde 36,2'si işsizlik ve yüzde 13,1'i eğitim sorunu olduğunu belirtti. 2018 seçimlerinde Ak Parti'ye oy vermiş ancak şuan oy vermeyeceğini söyleyen seçmenlere, "Cumhur ittifakına verdiğiniz destekten vazgeçmenizin nedenleri nelerdir?" sorusu soruldu. Seçmenlerin, yüzde 29,8'i ekonomik gelecek kaygılarından dolayı desteğinden vazgeçmek istediğini ifade ederken, yüzde 8,8'i Başkanlık sistemini yanlış bulmasından, yüzde 5,9"u ise liyakatsizlikten dolayı desteğinden vazgeçmek istediğini ifade etti.

Araştırmada, "Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir?" sorusu da soruldu. Katılımcıların yüzde 40,1'i Millet İttifakı'nın çözebileceğini ifade ederken, yüzde 37,6'sı Cumhur İttifakı'nın çözebileceğini belirtti. "Ülkedeki ekonomik sıkıntının sorumlusu kim?" sorusuna halkın, yüzde 51,1'i hükümet cevabını verirken, yüzde 26,6'sı dış güçler, yüzde 11,6'sı ise muhalefet olduğunu ifade etti.

KILIDAROĞLU, EN GÜÇLÜ RAKİBİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ankette, Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu mu yoksa Akşener mi daha fazla oy alabilir? sorusuna halkın, yüzde 46,8'i Kılıçdaroğlu'nun daha fazla oy alabileceğini ifade ederken, yüzde 24,6'sı Akşener cevabını verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ise Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz sorusuna ise katılımcıların, yüzde 52.6'sı Kılıçdaroğlu derken yüzde 47.4'ü ise Erdoğan cevabını verdi.

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