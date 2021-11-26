Üye Girişi
ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton - Son Dakika

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton

26.11.2021 11:02

Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvan yemi için yetiştirilen mısırda bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvan yemi için yetiştirilen mısırda bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 1 milyon 663 bin 244 dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor. Tarımsal üretimde önemli bir paya sahip olan işletmede, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda bitki yetiştiriliyor.

Yıl boyunca üretimin aralıksız devam ettiği dev işletmede, bugünlerde büyük bir özenle hayvan yemi için yetiştirilen mısırın hasadı gerçekleştiriliyor.

Emeğin meyvelerinin alındığı hasat sürecinde çalışmalar hassas bir şekilde yürütülüyor. Teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılan mısır taneleri, Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayan TİGEM'in silolarında depolanıyor.

Mısır hasadı 44 biçerdöverle yapılıyor

TİGEM Ceylanpınar İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, AA muhabirine, ikinci ürün olarak 112 bin 369 dekarda yetiştirilen dane mısırın hasadına devam ettiklerini söyledi.

Hasadı iki vardiya şeklinde 44 biçerdöverle hummalı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Topçu, 44 kamyonun da bu mahsulleri silolara taşıdığını ifade etti.

Topçu, "İşletmemizde tohum üretiminin yanı sıra hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak için ikinci ürün dane mısır üretimi yapılmaktadır. Yüzde 13 neme düşürüldükten sonra yarı sabit sulama sistemiyle sulanan alanlarda dekar başına 900-1000 kilogram, center pivot sulama sistemiyle sulanan alanlarda ise 1100 ile 1300 kilogram arasında değişen verim almaktayız. Nem olarak arazide yüzde 18-22 arasında biçilen mısırlarımız kurutma tesislerimizde nemi yüzde 13'e düşürülüp silolarda muhafaza edilmektedir." dedi.

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton
ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton
ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton
ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton

Şanlıurfa, Türkiye, Mısır, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız 11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!
Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma 10:26 Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı 10:11 Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı 07:16 Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı

Son Dakika Haberleri
11:11 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
11:08 Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım
11:06 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
10:52 Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar
10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!
10:47 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı
10:47 Alkole beklenen zam geldi!
10:26 Çinli TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!
10:25 Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma
Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu! Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!         
11:12
Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım         
11:09
Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor         
10:46
En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!         
10:24
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:19:11. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde mısır rekoltesi beklentisi 120 bin ton - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement