Türkiye'nin en iyisi Red Bull Solo Q finalinde belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en iyisi Red Bull Solo Q finalinde belli oldu

20.08.2022 11:53
Türkiye'nin en iyisi Red Bull Solo Q finalinde belli oldu

Türkiye'nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği "1v1" League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da Türkiye'nin en iyisi belli oldu.

Türkiye'nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip, şampiyonluk için mücadele verdiği "1v1" League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da Türkiye'nin en iyisi belli oldu.

Red Bull açıklamasına göre, oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends'ta üst koridorun şampiyonunu belirleyen Red Bull Solo Q'nun playoff turunda Ahmet Emir "Rubeud" Koçak, Yusuf "Rok" Kaynakçı, Berkay "Kazing" Özyurt ve Mürsel "mursobaby" Can isimlerini Türkiye Finali'ne yazdırdı.

4 düellocu Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'na kurulan özel alanda gerçekleştirilen büyük finalde karşı karşıya geldi. Yarı final mücadelelerinin ardından Berkay "Kazing" Özyurt ve Ahmet Emir "Rubeud" Koçak kupa için eşleşti. Nefes kesen büyük final maçının son bulmasıyla Berkay "Kazing" Özyurt Türkiye'nin en iyisi olduğunu kanıtladı.

Öte yandan "Kazing" 2020 yılında Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen Türkiye Finali'nde de kupanın sahibi olmuştu.

Türkiye şampiyonu olan düellocu "Kazing" Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan dünya finalinde ülkemizi temsil etme hakkını elde etti.

Türkiye'nin en iyi "1v1" League Of Legends düellocusunun belirlendiği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra ünlü yayıncılar da şampiyon olmak için mücadele verdi.

Thaldrin, fabFabulous, Elwind, Stomaged, Lynx ve LEYL-Ü NEHAR arasında "Vadi'nin Ustaları" turnuvasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Final maçını Berke "Thaldrin" Demir'e karşı 3-0 kazanan Asım Cihat "fabFabulous" Karakaya şampiyonluğunu ilan etti.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor Türkiye'nin en iyi düellocusu Red Bull Solo Q finalinde belli oluyor
Kaynak: AA

League Of Legends, Redbull, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en iyisi Red Bull Solo Q finalinde belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en iyisi Red Bull Solo Q finalinde belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement