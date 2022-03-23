Türkiye'nin en uzun sahili çadır ve karavan kampı oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en uzun sahili çadır ve karavan kampı oluyor

23.03.2022 10:59
Türkiye'nin en uzun sahili çadır ve karavan kampı oluyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili ünvanını kazanan Karacabey Boğazı ve Yeniköy Beldesi sahili çadır ve karavan kampı oluyorBursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde yürütülen sahil projesinin işlevine katkı sağlayacak...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili ünvanını kazanan Karacabey Boğazı ve Yeniköy Beldesi sahili çadır ve karavan kampı oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde yürütülen sahil projesinin işlevine katkı sağlayacak bir düzenlemeyle ele alınması konusu da gündeme getirilirken, Başkan Ali Özkan bu kapsamda bölgede çadır ve karavan kampı yapılacağının müjdesini verdi.

Karacabey Belediyesi'nin, Karacabey'in turizm pastasından hak ettiği payı alması adına yaptığı girişimler başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor. Yeniköy'de bir firmaya ait olan ve geçmiş yıllarda çadır kamp alanı olarak kullanılan sahildeki arsanın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde yürütülen sahil projesinin işlevine katkı sağlayacak bir düzenlemeyle ele alınması da masaya yatırıldı.

Başkan Özkan gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada,"Bölgemizdeki iş adamı Muharrem Yılmaz ile görüşmemizde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen sahil projesinden bahsettik. Proje sahası içerisinde yer alan, geçmişte turizm kampı olarak bilinen ve atıl vaziyette olan arsanın, hayata geçirilen sahil projesinin işlevine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesini talep ettik. İş adamı Muharrem Yılmaz da bu talebimizi makul karşıladı. Oranın kendileriyle ilgili manevi değerinin de olduğunu ve bu doğrultuda değerlendirilmesini iletti. Merhum Sadık Yılmaz'ın adıyla 'Turizm Kampı' projemizi hayata geçireceğiz. ve bu kapsamda, çadır ve karavan kampı için gerekli olan çalışmaları hızla tamamlayacağız" dedi.

Görüşme sonunda Muharrem Yılmaz da nazik ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür ederken, Karacabey'in her zaman yanında olduklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi. - BURSA

YORUMLAR
500
Geleceğin gıda mühendislerinden çağrı Geleceğin gıda mühendislerinden çağrı Bursa 19. Kitap Fuarı 241 bine yakın ziyaretçi ağırladı Bursa 19. Kitap Fuarı 241 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en uzun sahili çadır ve karavan kampı oluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:08 Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi!
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:21:45. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en uzun sahili çadır ve karavan kampı oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement