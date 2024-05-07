Türkiye'nin enerji depolama ve yenilenebilir enerji piyasası için zirve düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin enerji depolama ve yenilenebilir enerji piyasası için zirve düzenlenecek

Türkiye\'nin enerji depolama ve yenilenebilir enerji piyasası için zirve düzenlenecek

Türkiye'nin enerji depolama ve yenilenebilir enerji piyasası ile ekosistemini bir araya getirmeyi hedefleyen '2. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi' kamu ve özel sektörden üst düzey paydaşların katılımıyla 22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek. Zirve, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve karbon emisyonlarını düşürme sürecinde kritik role sahip yenilenebilir enerji ve elektrik depolama sistemlerini ele alacak. Etkinlikte, Türkiye'deki depolamalı rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri projelerinin mevcut durumu ve geleceği kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Ayrıca, depolamalı rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri projelerindeki güncel gelişmeler, izin süreçlerindeki zorluklar ve çözüm önerileri, gelir modelleri, depolama teknolojileri, optimizasyonu, şebeke entegrasyonu ve gelecekteki trendler detaylı bir şekilde incelenecek. Enerji sektörü paydaşlarına enerji depolama alanındaki son gelişmeleri keşfetme ve yenilikçi çözümler hakkında bilgi edinme fırsatı sunan etkinlikle ayrıca, katılımcılar ve karar vericiler için yeni iş birliği fırsatları yaratılması ve geleceğe dair öngörülerde bulunulması amaçlanıyor.

07.05.2024 11:19
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Türkiye'nin enerji depolama ve yenilenebilir enerji piyasası ile ekosistemini bir araya getirmeyi hedefleyen "2. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi" kamu ve özel sektörden üst düzey paydaşların katılımıyla 22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) ve Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından yapılan ortak açıklamada, zirvenin ana gündemini Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve karbon emisyonlarını düşürme sürecinde kritik role sahip yenilenebilir enerji ve elektrik depolama sistemleri oluşturacak.

Etkinlikte, Türkiye'deki depolamalı rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri projelerinin mevcut durumu ve geleceği kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Enerji piyasalarındaki dönüşümün Türkiye ve küresel enerji piyasalarına etkilerinin inceleneceği zirvede, depolamalı rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri projelerinde güncel gelişmeler, izin süreçlerindeki zorluklar ve çözüm önerileri, gelir modelleri, depolama teknolojileri, optimizasyonu, şebeke entegrasyonu ve gelecekteki trendler detaylı şekilde değerlendirilecek.

Enerji sektörü paydaşlarına enerji depolama alanındaki son gelişmeleri keşfetme ve yenilikçi çözümler hakkında bilgi edinme fırsatı sunan etkinlikle ayrıca, katılımcılar ve karar vericiler için yeni iş birliği fırsatlarının yaratılması ve geleceğe dair öngörülerde bulunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin enerji depolama ve yenilenebilir enerji piyasası için zirve düzenlenecek - Son Dakika

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