Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,8 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

Türkiye\'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 5 milyar 212 milyon 616 bin dolar oldu. Nisan ayında Türkiye'nin toplam ithalatı ise yüzde 4 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ithalatının büyük bir kısmını mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar oluşturdu. Ham petrol ithalatı ise yüzde 37,5 artarak 2 milyon 748 bin 992 tona ulaştı.

30.05.2024 10:15
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 5 milyar 212 milyon 616 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisan ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 212 milyon 616 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Nisan 2023'te bu rakam 4 milyar 882 milyon 492 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,8 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 37,5 artarak 2 milyon 748 bin 992 tona çıktı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,8 arttı - Son Dakika

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