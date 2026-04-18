Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Fas'a İhracatı Rekor Kırdı

18.04.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Fas'a ilk çeyrekte 1 milyar doları aşan ihracatla en yüksek rakama ulaştı.

Türkiye, Fas'a 1 milyar 26 milyon 405,6 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kıtaya yapılan ticarete ivme katmaya devam ediyor.

Türkiye ve Fas'ın gerçekleştirdiği yoğun temaslar ve 2006 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından iki ülkenin ekonomik ilişkileri hızlandı.

İki ülke hem Avrupa Birliği'ne (AB) hem Afrika'ya hem de ABD'ye açılım noktasında çok stratejik bir konumda bulunuyor. Türkiye'nin Fas'taki yatırımlarının ağırlıklı olarak otomotiv perakende temizlik ürünleri, tekstil, madencilik, lojistik gibi sektörlerde yoğunlaşıyor.

Ayrıca Fas Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Chambre Turque de Commerce et d'Industrie au Maroc - CTCIM), Kazablanka'da yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısının ardından aralık ayı itibarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Söz konusu gelişmeler olumlu sonuçlarını iki ülke arasındaki ihracat verilerinde gösteriyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, Fas'a 1 milyar 26 milyon 405,6 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Fas'a ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 arttı. Türk ihracatçılar, Fas'a 2025'in aynı döneminde 886,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Geçen ocak-mart döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 17. ülke olan Fas, bu yılın aynı döneminde en fazla dış satım yapılan 14. ülke olarak kayıtlara geçti.

İhracatta lider kimya sektörü

Yılın ilk çeyreğinde Fas'a en fazla ihracatı 312,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı.

Bu sektörü, 163,8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 126,6 milyon dolarla çelik, 107,1 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 67,7 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri izledi.

Ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 59,7 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 45,8 milyon dolar, makine ve aksamları 43,3 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 25,9 milyon dolar, hazırgiyim ve konfeksiyon 17,8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri Fas'a ihracat artışında da lider konumda bulunuyor. Sektörün bu ülkeye dış satımı yılın ilk çeyreğinde 196,7 milyon dolar arttı.

İhracat artışında bu sektörü 43,2 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 12,8 milyon dolarla makine ve aksamları, 11,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 6,3 milyon dolarla madencilik ürünleri takip etti.

TİM verilerine göre, 2026 ocak-mart döneminde Fas'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

1 OCAK - 31 MART
SEKTÖR2026 (BİN DOLAR)
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri312.268,12
Otomotiv Endüstrisi163.775,03
Çelik126.595,29
Tekstil ve Hammaddeleri107.087,48
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri67.677,77
Elektrik ve Elektronik59.687,83
Demir ve Demir Dışı Metaller45.826,15
Makine ve Aksamları43.296,74
İklimlendirme Sanayii25.926,74
Hazırgiyim ve Konfeksiyon17.790,74

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Fas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:11:56. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Fas'a İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.