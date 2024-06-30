Türkiye'nin FATF Gri Listeden Çıkması Olumlu Etki Oluşturacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin FATF Gri Listeden Çıkması Olumlu Etki Oluşturacak

Vergi Müfettişi Uğur Gelincik, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkmasının iş dünyasından enflasyona kadar birçok alanda olumlu etki oluşturacağını belirtti. Gelincik, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının finansal piyasalardaki istikrara, uluslararası finansal piyasalardaki güvenirliğe ve sürdürülebilirliğe pozitif katkı sağlayacağını, ayrıca enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte enflasyona olumlu bir etkisi olacağını ifade etti.

30.06.2024 14:03
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Vergi Müfettişi Uğur Gelincik, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkmasını değerlendirerek, bunun iş dünyasından enflasyona kadar birçok alanda olum etki oluşturacağını belirtti.

Singapur'un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 23-28 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu geçtiğimiz gün tamamlanmıştı. OECD'nin açıklamasına göre, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu iki ülkeyi 'gri liste' olarak bilinen 'artırılmış izleme sürecinden' çıkardı. Bunun üzerine Vergi Müfettişi Uğur Gelincik, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gri listeden çıkmanın çok sevindirici bir haber olduğunu belirten Gelincik, yaşanan son gelişmelerden ötürü bunun beklenen bir gelişme olduğunu aktardı.

"Ülkeler FATF'ın 49 tavsiyesine göre değerlendirilmekte"

Gelincik, konuşmasında FATF'ın kara paranın aklanması ve terörizm finansmanının önlenmesine ilişkin faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olduğunu belirterek, "Bu kuruluşun 40 özel tavsiyesi ve 9 özel tavsiyesi olmak üzere toplamda 49 tavsiyesi bulunmakta. Ülkeler de bu tavsiyelere uyumları çerçevesine değerlendirilmektedir. Burada denetime tabii olan ülkelerin söz konusu tavsiyelere uyum düzeylerinin düşük olması durumunda yakından izlemeye aldıkları bir liste aslında. Hem kara paranın aklanması hem de terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda eksiklikleri var diyebileceğimiz ülkeler bu listede yer almakta" açıklamasında bulundu.

"Kripto varlık düzenlemesi Türkiye'nin gri listeden çıkmasına olumlu yansıdı"

Türkiye'nin 2021 yılında FATF tarafından değerlendirmeye tabii tutulduğunu söyleyerek, "Orada 7 kriterde eksikliğimiz görüldü. Akabinde 2023 yılındaki ara değerlendirmede bu eksikliklerimizin 2 kritere kadar düştüğünü gördük. Bunlardan en sonuncusu da kripto varlık düzenlemesiydi. Toplantı öncesinde TBMM'den bunun geçmesi olumlu bir değerlendirme olarak yansıdı" şeklinde konuştu.

"Gri listeden çıkılması finansal piyasalardaki istikrara ve sürdürebilirliğe pozitif katkı sağlayacak"

Gelincik, Türkiye'nin gri listede bulunmasının birçok negatif problemler doğurduğunu da ifade ederek, bu etkilerin başta uluslararası finansal piyasalardaki güvenirlik olmak üzere, dolaylı olarak Türkiye bankacılık sektörü ve iş kollarında görüldüğümü işaret etti.

Öte yandan Türkiye'nin gri listeden çıkmasının ise finansal piyasalar olmak üzere birçok alanda olumlu etkilerinin görüleceğini de dikkati çeken Gelincik, "Uluslararası derecelendirme kuruluşları hem ülkemiz hem de bankacılık sektörü ölçeğinde olumlu kredibilite artışlarına gidecekler. Yani not görünümlerinin pozitif olarak yükselmesini bekleyebiliriz. Bu aşamada tabii ki pozitifi not yükselmeleri ülke olarak hem Kredi Temerrüt SWAP'ı (CDS) primlerimize olumlu yansıyacaktır hem de kredilere ulaşma imkanı açısından düşük faizli krediler söz konusu olacak. Ayrıca finansal piyasalardaki istikrara ve sürdürebilirliğe pozitif katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyona olumlu bir etkisinin olacağını söyleyebiliriz"

Gelincik, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının enerji maliyetlerine de etki edeceğini söyleyerek, "İç tarafa baktığımızda orta vadede düşmesini beklediğimiz enerji maliyetleriyle birlikte enflasyona da aslında olumlu bir etkisinin olacağını söyleyebiliriz. İş dünyasına da yine ucuz kredi imkanlarıyla birlikte sürdürülebilir yatırım alanı açacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gri Liste, Türkiye, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin FATF Gri Listeden Çıkması Olumlu Etki Oluşturacak - Son Dakika

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