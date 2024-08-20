Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever: Türkiye'nin uzay çalışmaları parlak bir gelecek bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever: Türkiye'nin uzay çalışmaları parlak bir gelecek bekliyor

Türkiye\'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever: Türkiye\'nin uzay çalışmaları parlak bir gelecek bekliyor

Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin uzay çalışmalarının başarıyla gerçekleştirilmesinin Türkiye'yi uzay alanında çağ atlatacağını belirtti. Atasever, uluslararası uzay istasyonunda yapacakları bilimsel çalışmaların önemini vurgulayarak, Türkiye'nin geleceğinin uzayda olduğunu söyledi. Ayrıca, astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da uzay çalışmalarının askeri, bilimsel ve ticari amaçlarla yapıldığını ve Türkiye'de genç mühendislerin önemli projelerde başarılı olabileceğini ifade etti.

20.08.2024 15:49
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay konusunda Türkiye'yi çok parlak bir geleceğin beklediğini belirterek, "Milli Uzay Programı hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirmek, Türkiye'nin uzay çalışmalarına çağ atlatacak." dedi.

Atasever, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin katkılarıyla Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde ODTÜ'de düzenlenen "Mesleki Eğitim Programı"na katıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ve burada yapacakları bilimsel çalışmalar öncesinde aldıkları eğitimlere ilişkin bilgi veren ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Atasever, ISS'deki amaçlarının bilimsel çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi. Atasever, "Uzay için yeni nesil alaşımlar geliştirmek üzere yapılan deneyler çok önemli. ISS'de yer çekimsiz ortamda üretim yapmak ürünün formunun bozulmaması, homojen karışım ve söz konusu ürünün dünyadan daha kaliteli şekilde üretilmesine imkan tanıyabilir. Türkiye'nin geleceği uzay. Milli Uzay Programı hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirmek, Türkiye'nin uzay çalışmalarına çağ atlatacak. Türkiye'yi çok parlak bir gelecek bekliyor." dedi.

Atasever, yörünge altı bilim misyonu kapsamında uzayda yaptığı 7 deneyin detaylarını da öğrencilerle paylaştı.

"5-10 yıl içinde uzayda ciddi atılımlar göreceğiz"

Türkiye'ye döndükten sonra Plan-S şirketinde araştırmalarını sürdüren astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da uzay çalışmalarının askeri, bilimsel ve ticari amaçlarla yapıldığını söyledi.

Bilimsel sorular sorulmaya başlamasıyla uzay endüstrisinde inovasyon ve yatırımı yönlendiren en son teknolojilerin ortaya çıktığına dikkati çeken Yıldız, özel sektörün de işe dahil olmasıyla maliyetlerin aşağı çekildiğini anlattı.

Yıldız, Türkiye'de genç mühendislerin önemli projelerde başarıyla rol alabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bilimin daha fazla soruşturulmasını istiyoruz. Elon Musk, halihazırda inşa ettiği Starship roketi ile dünyada kurulacak uzay limanları sayesinde dünyada herhangi bir noktaya uçaklardan daha hızlı erişim sağlamayı amaçlıyor. Axiom Space ise kendi otelini yapmayı planlıyor. 2030'larda ISS, Dünya'ya geri düşürüldüğünde uzaydaki otel konseptlerinin yörüngede kalması öngörülüyor. 5-10 yıl içinde uzayda ciddi atılımlar göreceğiz. Starship uzaya 100-150 ton veya 100 kişi taşıyabilecek ve bu en fazla 10 yıldan daha kısa bir süre içinde gerçekleşecek."

ODTÜ'deki "Mesleki Eğitim Programı"na katılan uzay meraklısı gençler, Atasever ve Yıldız'ın yanı sıra katılımcılara 2 günlük etkinlikte merak ettiklerini sorarken alanında uzman isimlerin tecrübelerini de dinleme fırsatı buldular.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever: Türkiye'nin uzay çalışmaları parlak bir gelecek bekliyor - Son Dakika

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