Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı İTÜ'de ders verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı İTÜ'de ders verecek

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı İTÜ\'de ders verecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın 'Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering' adlı dersi çevrim içi olarak üniversitede vereceğini duyurdu.

25.02.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ'de ders verecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında 'Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering' adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."

Kaynak: AA

Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı İTÜ'de ders verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 17:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı İTÜ'de ders verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement