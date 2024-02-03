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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ISS'den ayrılışı ertelendi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ISS'den ayrılışı ertelendi

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın ISS\'den ayrılışı ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelenmesini değerlendirerek, mürettebatın güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirilmesi için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı belirtildi. Yeni ayrılma tarihi 5 Şubat saat 17.00 olarak tahmin ediliyor.

03.02.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelenmesini değerlendirerek, "Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ISS'den ayrılışı ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ISS'den ayrılışı ertelendi - Son Dakika
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