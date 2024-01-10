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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevinde yapacağı deneyler üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevinde yapacağı deneyler üzerinde çalışıyor

Alper Gezeravcı, karantinaya girdiği günden bu yana uzay görevinde yerine getireceği deneyler üzerinde çalıştığını ifade etti. Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzay misyonunda icra edeceği bazı deneylere ilişkin detayları aktardı. Ankara'ya deney çalışmaları kapsamındaki son gelişinde, 'MESSAGE' deneyinin kan alma işlemiyle, deney süreçlerini fiilen başlattıklarını bildiren Gezeravcı, VOKALKORD ve MESSAGE deneylerinin amacını açıkladı.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevinde yapacağı deneyler üzerinde çalışıyor
10.01.2024 - 10:57,
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, karantinaya girdiği günden bu yana uzay görevinde yerine getireceği deneyler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzay misyonunda icra edeceği bazı deneylere ilişkin detayları aktardı.

Ankara'ya deney çalışmaları kapsamındaki son gelişinde, "MESSAGE" deneyinin kan alma işlemiyle, deney süreçlerini fiilen başlattıklarını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Karantinada bugün, 13 deneyimizden VOKALKORD'un ilk işlem adımını gerçekleştirdim. Yarın MESSAGE'ın ikinci işlem adımıyla devam ediyorum. VOKALKORD'da solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yer çekimsiz ortamın etkilerinin insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmektedir. MESSAGE ile ise yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğinin CRISPR gen mühendisliği yöntemleriyle belirlenmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA
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