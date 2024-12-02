Türkiye'nin İlk Süperkapasitör Depolama Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İlk Süperkapasitör Depolama Sistemi Tanıtıldı

Türkiye\'nin İlk Süperkapasitör Depolama Sistemi Tanıtıldı

Supracap Enerji, Aliağa'da Türkiye'nin ilk şebeke ölçeğindeki süperkapasitör depolama sistemini tanıttı.

02.12.2024 10:17
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Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki enerjinin depolanması için yerli ve milli süperkapasitör geliştirme hedefi bulunan Supracap Enerji, İzmir'in Aliağa ilçesinde test amaçlı kurduğu Türkiye'nin şebeke ölçeğindeki ilk süperkapasitör depolama sistemini tanıttı.

Dünyanın önde gelen süperkapasitör teknolojisi şirketlerinden Enercap Energy ile iş ortaklığı yapan Supracap Enerji, enerjinin daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde depolanması için süperkapasitör depolama sistemini Türkiye'ye getirdi.

Bu kapsamda Supracap Enerji, 23 Eylül'de Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi'nde bir firmaya ait rüzgar enerji santraline 2 megavatlık süperkapasitör enerji depolama sistemini kurdu.

Supracap Enerji, süperkapasitör enerji depolama sistemini ve testlerdeki performansını düzenlediği toplantıyla kamuoyuyla paylaştı.

Supracap Enerji Kurucu Ortağı Bihter Koçum, toplantıdaki konuşmasında, enerji depolama alanında Türkiye'de olmayan süperkapasitör teknolojisini geliştirip üretme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Depolama teknolojilerinin geliştirilmesinin rekabetçi piyasa oluşturulması açısından kritik rolü bulunduğunu belirten Koçum, "Ülkemizin küresel enerji merkezi olma misyonunda biz de varız. Enerji depolamada Türkiye'de daha önce olmayan süperkapasitör teknolojisini ülkemize getirdik, Aliağa'da deniyoruz. Ülkemiz bu alanda güçlü bir potansiyele sahip. Biz de Supracap Enerji olarak bu güçlü potansiyele önemli katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Yerli süperkapasitör teknolojisine 90 milyon dolar yatırım

Koçum, Türkiye'nin ilk süperkapasitör batarya tesisinin inşasına, gelecek yılın sonlarında ise hücre üretimi dahil 1500 megavat kapasite hedefiyle seri üretime başlayacaklarını dile getirdi.

Sektördeki fırsatları değerlendirerek 3 yıla kadar 5 bin megavat üretim kapasitesine ulaşmaya çalışacaklarını anlatan Koçum, şunları kaydetti:

"2028 yılına kadar 90 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. İlk olarak yenilenebilir enerji kaynaklarında şebeke ölçekli enerji depolama bataryaları üretimine başlayacağız. Sadece bir üretim tesisi kurmakla yetinmeyeceğiz. AR-GE merkezi de kurarak mevcut teknolojilerin geliştirilmesine ve yeni ürünlerin araştırılmasına ağırlık vereceğiz. Ülkemizde başarılı olmak ve kendimizi ispat etmek istiyoruz. 2027 yılında 'Made in Türkiye' etiketli süperkapasitör bataryalarımızı ihraç etmeyi hedefliyoruz."

"Sınırları olmayan batarya"

Supracap Enerji Kurucu Ortağı Hikmet İp ise Türkiye'de enerji ekosistemine sunacakları süperkapasitör bataryaları "sınırları olmayan batarya" olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Süperkapasitör bataryalarda ömür, sıcaklık ve hız sınırının ortadan kalktığını aktaran İp, şu bilgileri paylaştı:

"Süperkapasitör bataryalar kimyasal reaksiyon içermedikleri için sınırsız ömre sahip. Bu bataryaların hız sınırı neredeyse yok. Elektriği hızlıca depolayarak şebekeye verebiliyor. Bunu yaparken kapasite kaybı yaşamıyor, ısınma ve soğuma oluşmadığından enerji kaybı yaşanmıyor. Aşırı ısınma, yanma veya patlama riski taşımıyor. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda sorunsuz çalışabiliyor. Aliağa'daki rüzgar enerjisi santraline entegre ettiğimiz sistemle batarya teknolojisini iki ay boyunca test ettik. Süperkapasitör batarya sistemimiz tesiste kusursuz çalıştı."

Enercap Energy Pazarlama Direktörü Bilal Sheikh de Supracap Enerji ile inovasyon odaklı ortaklığı ileriye taşıyarak batarya ekosisteminin geleceğini birlikte şekillendirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Tancan da katıldı

Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da RES ve GES'lerde koşullara bağlı üretim dengesizliği bulunduğunu, bunun şebekede olumsuzluklara neden olabildiğini söyledi.

Depolama sistemlerinin şebekedeki dengesizliği azalttığına değinen Tancan, "Depolamayla ilgili birçok teknoloji var. Süperkapasitör teknolojisiyle ilgili bir şirketin depolama kabiliyetine yönelik sunumlarını dinledik. Önümüzdeki yıllarda değişik teknolojilere sahip depolama tesislerinin hızla artmasını bekliyoruz ve bunun gerekli olduğunu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk Süperkapasitör Depolama Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

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