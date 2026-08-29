Türkiye'nin İlk Unicorn'u Hubx Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin İlk Unicorn'u Hubx Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Hubx markasının 1 milyar doları aşarak Türkiye'nin ilk unicorn'u olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, e-Turquality Programı kapsamında desteklenen Hubx markasının 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak mobil uygulama alanında Türkiye'nin ilk "unicorn"u olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüksek katma değere sahip hizmet sektörlerinin desteklendiği ve bilişim sektöründe hizmet ihracatının her geçen gün arttığı belirtildi.

İnovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel markaların oluşturulması amacıyla e-Turquality Programı'nın etkili şekilde yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"e-Turquality Programı bünyesinde desteklenen Hubx markası, aldığı 75 milyon dolar tutarındaki yatırımla 1 milyar 275 milyon dolar değerlemeye ulaşarak, Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki ilk unicorn şirketi oldu. Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan bilişim sektöründeki hizmet ihracatımız 2012'de 432 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 5,5 milyar dolara yükseldi."

Açıklamada, katma değeri yüksek sektörler arasında yer alan bilişim sektörünün, gerek diğer tüm sektörleri dönüştürücü etkisi, gerekse hizmet ihracatı açısından taşıdığı büyük potansiyel nedeniyle önemle ele alındığı belirtilerek, 2012'den itibaren hizmetler ihracatına sağlanan desteklerin, hizmet sektörlerinin küresel başarısında önemli rol oynadığı bildirildi.

Bilişim hizmetlerinde ihracat 10 kattan fazla arttı

Destek programlarının başladığı 2012'den bu yana bilişim hizmetleri alanındaki ihracatta 10 kattan fazla artış sağlandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilişim sektörümüzün en önemli bileşenlerinden biri olan yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun sektöründeki ihracatçılarımız da son dönemde büyük başarılara imza attı. Bakanlığımızca desteklenen bir Türk teknoloji şirketinin 'unicorn' statüsüne ulaşması, bilişim ve yazılım sektörümüzün küresel rekabet gücü, yüksek katma değerli hizmet ihracatı ve Türkiye'den dünya çapında teknoloji markaları çıkarılması hedefleri bakımından önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk Unicorn'u Hubx Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
Hastanede 15 milyonluk vurgun İtirafı pes dedirtti Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti
Rojin dosyasında yeni detay Ailenin avukatı “hocam“ dediği kişiyi işaret etti Rojin dosyasında yeni detay! Ailenin avukatı "hocam" dediği kişiyi işaret etti
Fenerbahçe’den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Zirvede Eğlence: Recep Sulu Kara Gömüldü Zirvede Eğlence: Recep Sulu Kara Gömüldü
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu’nun o halini gören taraftarlar delirdi Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

10:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 10:56:44. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Unicorn'u Hubx Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement