Türkiye'nin İlk Unicorn'u Hubx Oldu

Ticaret Bakanlığı, e-Turquality Programı kapsamında desteklenen Hubx markasının 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak mobil uygulama alanında Türkiye'nin ilk "unicorn"u olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüksek katma değere sahip hizmet sektörlerinin desteklendiği ve bilişim sektöründe hizmet ihracatının her geçen gün arttığı belirtildi.

İnovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel markaların oluşturulması amacıyla e-Turquality Programı'nın etkili şekilde yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"e-Turquality Programı bünyesinde desteklenen Hubx markası, aldığı 75 milyon dolar tutarındaki yatırımla 1 milyar 275 milyon dolar değerlemeye ulaşarak, Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki ilk unicorn şirketi oldu. Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan bilişim sektöründeki hizmet ihracatımız 2012'de 432 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 5,5 milyar dolara yükseldi."

Açıklamada, katma değeri yüksek sektörler arasında yer alan bilişim sektörünün, gerek diğer tüm sektörleri dönüştürücü etkisi, gerekse hizmet ihracatı açısından taşıdığı büyük potansiyel nedeniyle önemle ele alındığı belirtilerek, 2012'den itibaren hizmetler ihracatına sağlanan desteklerin, hizmet sektörlerinin küresel başarısında önemli rol oynadığı bildirildi.

Bilişim hizmetlerinde ihracat 10 kattan fazla arttı

Destek programlarının başladığı 2012'den bu yana bilişim hizmetleri alanındaki ihracatta 10 kattan fazla artış sağlandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilişim sektörümüzün en önemli bileşenlerinden biri olan yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun sektöründeki ihracatçılarımız da son dönemde büyük başarılara imza attı. Bakanlığımızca desteklenen bir Türk teknoloji şirketinin 'unicorn' statüsüne ulaşması, bilişim ve yazılım sektörümüzün küresel rekabet gücü, yüksek katma değerli hizmet ihracatı ve Türkiye'den dünya çapında teknoloji markaları çıkarılması hedefleri bakımından önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir."